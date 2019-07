Alle Augen aufs FED – und Trumps Reaktion(en)! 

Wall Street – heute Beginn FED-Meeting – Händler sehen weiteres Treten an Ort bis neue Impulse kommen.

Brexit – Premier Johnson verlangt ultimativ sofortige Neuverhandlungen mit EU: «sonst: a hard Brexit». Pfund sackt auf 22-Monat-Tiefstkurs.

FED – heute und morgen Meeting. Präsident Trump – bezeichnet vorauseilend die zu erwartende 1/4pc Zinssenkung als «ungenügend».

Dufry – 1.Hj. Umsatz wohl etwas gesteigert, aber weiterhin Verlustausweis. Trotzdem Zuversicht fürs ganze Jahr. Zahlen aber klar unter Analystenerwartungen.

Bucher Industries – 1.Hj: Umsatz plus 6,5pc auf 1,66 Milliarden Franken, Konzerngewinn plus 3,8pc auf 122 Millionen Franken. Trotzdem Margen leicht rückläufig. Insgesamt ist die Nachfrage etwas leichter, was ein schwierigeres 2.Hj. vermuten lässt.

Straumann – Weiter auf Expansion. Uebernimmt 33,5 Prozent der koreanischen Warantec und deren exklusive Vertriebsrechte ausserhalb Koreas. Dafür wird Straumann eine Kapitalinfusion bei Warantec leisten. Details werden erst nach Abschluss der Transaktion bekanntgeben.

GAM –Nach IFRS Konzernverlust CHF 13,6 Millionen im 1.Hj., Gewinn noch CHF 0.01 (0.45).

Kardex – 1.Hj: Umsatz und Gewinn klar gesteigert, aber der Auftragseingang war leicht rückläufig. Der ist aber immer noch recht hoch, was fürs zweite Hj. Zuversicht erlaubt.

Nestlé – D Z Bank erhöht Kursziel auf 108 (99) mit Halteempfehlung.

Bitcoin – 9513 (9853/9373).

Ferner Osten –Tokio plus 0,4pc, Hongkong plus 0,3pc, Schanghai plus 0,4 (heute Beginn Verhandlungen USA/China in Schanghai), Seoul plus 0,6pc, Sydney plus 0,3pc, Singapur plus 0,1pc, Dollar 0.9917 Euro 1.1050, CNY 6.8890, Gold 1426, Silber 16.46, Erdöl 64.09.

Vorbörse – gut gehalten: Roche plus 0,4pc, SIG plus 1,6pc, GAM plus 1,2pc, leichter Oerlikon und Dufry minus o,4pc, DKSH minus 0,5pc, restliche Titel gehalten bei weiterer Volatilität.

Tendenz – Footsie minus 21 Punkte, DAX minus 6 Punkte, CAC plus 10 Punkte, SMI plus 2 Punkte, Dow Jones Futures plus 16 Punkte!