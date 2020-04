Alles geht - Nichts geht - Ratlosigkeit allerorten - Unsicherheiten allerorten - Tagesnews und Tageslaunen werden dominieren!

Roche – Corona-Antikörper-Testing (Blutplasma-Test) im Mai in Europa auf dem Markt. Grosse Akzeptanz und Nachfrage zeichnet sich ab!

Kanada – wilde Schiesserei in Nova Scotia – 16 Tote, Täter (verkleidet als Mounty mit Polizeifahrzeug-Attrappe) nach 90 km Verfolgungsjagd erschossen. Einzeltäter, keine Hinweise auf Terror-Anschlag.

Wall Street – Hin- und Hergerissen. Voll im Griff der Politiker. Trump laviert an allen Fronten, was noch mehr zur Verwirrung beiträgt. Grosse Institutionelle heute früh in Europa total abwartend, alle warten auf einen sich hoffentlich abzeichnenden Trend. Tagesnews, US-Wahlstreitigkeiten und herumwirbelnder Trump bleiben weiter im Fokus.

Swiss Re – verzichtet auf geplantes Aktienrückkaufprogramm.

Dätwyler – UBS 187(190), kaufen.

SIG Combibloc – Jefferies neu 18 kaufen.

SPS – Swiss Prime Site – Credit Suisse 100 (93.30) neutral.

Barry Callebaut – Credit Suisse nimmt auf 2100 (3325) zurück, ist aber für kaufen.

Kühne + Nagel – Jefferies 130 (125) halten.

Bitcoin – 7173 (7222/7100).

Ferner Osten - Tokio minus 1,2pc (nervös, Exporte März im Jahresvergleich minus 11,7pc), Hongkong minus 0,2pc, Schanghai plus 0,3pc, Seoul minus 1,5pc, Sydney minus 2,2pc, Dollar 0.9699, Euro 1.0518, CNY 7.0781, Gold 1675, Silber 15.12, Erdöl 27.09 (zeitweise auf 21-Jahrestiefst).

Vorbörse – freundlich, war eingangs fester: Roche plus 0,8pc, Swiss Re, plus 0,3pc, Swisscom plus 0,3pc, Idorsia plus 3,4pc! (gute klinische Daten Schlafmittel «Daridorexant»), Rose plus 0,9pc, Basilea minus 0,3pc, Kudelski ex D. minus 2,4pc, Cembra exD minus 3,6pc, Rieter exD minus 4,6pc, die anderen Titel gehalten bis freundlich, wie immer sehr volatil.

Tendenz - Footsie plus 54 Punkte, DAX plus 104 Punkte, CAC plus 20 Punkte. SMI vorbörslich plus 69 Punkte, Dow Jones Futures minus 132 Punkte.