Angespannter Wochenbeginn - hohe Nervosität

Wall Street – hohe Nervosität, Iran, Brexit, FED-Zinsentscheid und China beunruhigen und verunsichern weiter. FED-Entscheid klar im Vordergrund. Jetzt erwarten Profi nur noch einen ¼-Schnitt.

Terrorismus – das Britische Aussenministerium warnt vor allgemeinen erhöhten Risiken im Airline-Terrorismus. Flüge nach Kairo teilweise eingestellt von verschiedenen Airlines.

Iran – Strasse von Hormus weiterhin Konfliktzone, Versicherungsprämien teilweise dramatisch erhöht, einzelne Reedereien wollen nicht mehr hingehen. Verwirrende Situation, vor allem, da sich der Westen offensichtlich uneinig ist (Trump-Alleingang mit den üblichen Drohungen). Iran versucht geschickt, die Situation temporär zu entschärfen, doch das hat auch seinen Preis, dass es weiterhin sein Oel verkaufen kann (dringender Devisenbedarf).

Brexit – In den nächsten Tagen entscheidet sich, ob Johnson neuer britischer Premier wird. Das würde sicherlich in der bisherigen Regierung gleich mehrere Rücktritte provozieren.

Novartis – DZ geht auf 102 (96) kaufen, Bryan Garnier 106 (100) kaufen!

Givaudan – Socgen passt auf 2800 an (2400) halten, Baader-Helvea 2800 (2500) kaufen.

Rieter – Baader-Helvea 180 (190) kaufen.

ABB – Kepler Cheuvreux bestätigt kaufen 24.

Surveillance – Kepler Cheuvreux 2225 (2320) abbauen (halten)-

Valora – Kepler Cheuvreux 230 (235) abbauen !

Bitcoin – 10620 (10983/10505).

Ferner Osten – Hongkong minus 0,8pc, Schanghai plus 0,9pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9833, Euro 1.1. CNY 6.8787,Gold 1425, Silber 16.30, Erdöl 63.37.

Vorbörse – nachgebend/verunsichert – Credit Suisse, Adecco, ABB minus 0,5pc, UBS minus 0,6pc, GAM plus 1,5pc, Clariant plus 0,6pc, Bär minus 0,3pc, restliche Titel leichter gestellt, grosse Volatilität erwartet.

Tendenz – Footsie plus 7 Punkte, DAX minus 4 Punkte, CAC minus 5 Punkte, SMI plus 8 Punkte, DJ Futures plus 22 Punkte.