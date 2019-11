Aufatmen und Erleichterung allerorten - Börse steuert auf bewegte Woche hin!

Seco – Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Oktober): «Erwartungen für Schweizer Konjunktur trüben sich ein».

KOF – Beschäftigungsindikator kommt heute.

Wall Street – S&P 500 letzte Woche dreimal neuer Höchstkurs bis 3066,91. Dow Jones 27347,36, bis 12 Punkte an seinen Höchstkurs, günstige Arbeitszahlen stimulier(t)en. China/USA Verhandlungen gemäss Handelsminister Wilbur Ross «auf guten Wegen».

EU/USA – US-Handelsminister: «Möglicherweise brauchen wir keine Strafzölle.» Ohne vorerst ins Detail zu gehen. Aber europäische Märkte reagieren heute früh prompt.

Warren Buffett – hält in seiner Berkshire Holding 123 Milliarden (!) Dollar Cash. «Cash is King»?!

Aramco- IPO kommt nunmehr im Dezember. Wird das grösste IPO aller Zeiten. Am 19. November soll ein erster Prospekt kommen, gefolgt von einer Road Show!

VW – Stellt Produktion im Werk Zwickau/Sachsen gänzlich auf e-Autos um!

Erdbeben in Süddeutschland 3,9. Um zwei Uhr nachts. Auch in der Schweiz war es spürbar. Epizentrum nur 50 Kilometer nordöstlich von Schafhausen.

Bâloise – übernimmt das Nichtlebensversicherungsportfolio von Athora Belgium für 60 Millionen Euro. Stark in der Region Wallonien.

Credit Suisse – Vontobel bleibt bei 12.50 halten, Kepler Cheuvreux 15 (16) kaufen!

Lindt & Sprüngli – UBS neu 88500 (78500) kaufen (neutral).

Stadler Rail – UBS senkt auf 49 neutral (kaufen).

Swiss Prime Site – UBS erhöht auf 105 (84) neutral.

Geberit – Oddo Securities 435 (431) aber mit abbauen.

Swiss Life – Kepler Cheuvreux bleibt bei halten 500.

Swisscom – Vontobel 490 (487) halten, sieht nachlassenden Gegenwind, Kepler Cheuvreux bleibt bei 450 abbauen.

Clariant – für SocGen weiterhin 24 kaufen.

Dufry – Vontobel bleibt bei kaufen 125.

Bitcoin – 9192 (9549/9121).

Ferner Osten - Tokio geschlossen, Feiertag, Hongkong plus 1,4pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul plus 1,4pc, Singapur plus 0,1pc, Sydney flat, Dollar 0.9855, Euro 1.1020, CNY 7.0236, Gold 1512, Silber 18.11, Erdöl 61.39.

Vorbörse – fester gestimmt: alle Titel im Plus. Stadler Rail mit 1,8pc im Minus (downgrading durch UBS), Ascom plus 1,9pc, L&S plus 1,6pc, AMS, UBXN, VACN und Temenos plus 0,7pc.

Tendenz - Footsie plus 32 Punkte, DAX plus 69 Punkte, CAC plus 24 Punkte. SMI vorbörslich plus 34 Punkte, Dow Jones Futures plus 49 Punkte.