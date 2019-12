Autoneum mit starker Gewinnwarnung – Aktie stürzt vorbörslich ab! 

Autoneum – Gewinnwarnung: rechnet aufgrund der Lage in Nordamerika und damit verbundenen einmaligen Aufwendungen aus Wertberichtigungen einen Konzernverlust im hohen zweistelligen Millionenbereich! Titel vorbörslich minus 7,1pc.

Wall Street – starker Arbeitsbericht am Freitag brachte grosses Plus. Analysten sehen hier robuste US-Wirtschaft. FED, UK-Wahlen und EU-Treffen bringen aber weitere Fragezeichen.

FED – Sitzung diese Woche (mehrere Tage). Profis erwarten keine Zinsänderung.

China – Exporte im vierten Monat in Folge rückläufig! Im Jahresvergleich minus 1,1pc. China Wachstum auf dem tiefsten Stand seit 30 Jahren! Importe im November dagegen um plus 0,3pc (Analysten hatten einen Rückgang um 1,8pc angesagt).

Nordkorea – weitere Tests und noch mehr Drohungen gegen Amerika. Steckt China dahinter, um eine Handelsmessage nach Washington zu senden fragen sich westliche Beobachter?!

Mexiko – grösstes Ölvorkommen seit 30 Jahren entdeckt (im Bundesstaat Tabasco) – erste Schätzungen 500 Millionen Fass. Mexiko-Präsident Andres Manuel Lopez Obrador jubelt: Das könnte für Mexiko eine Trendwende einleiten»!

Schmolz + Bickenbach – FINMA gibt Beschwerde gegen Verfügung der Übernahmekommission statt - VR wird nach Sitzung vom 9. Dezember den Zeitplan für die nunmehrige Kapitalerhöhung verabschieden.

Vontobel – will reines Buy-Side-Investmenthaus werden. Setzt dabei verstärkt auf ultrareiche Kunden. Bedingt Neuausrichtung Führungsteam und Bankprozesse.

Roche – Bryan Garnier hievt auf 350 (340) kaufen. Fragt sich, ob Gesellschaft Diagnostik-Spinoff für bis zu 70 Milliarden plane.

Swiss Re – SocGen bleibt bei halten 105, Credit Suisse und JP Morgan 125 (118) übergewichten, DZ Bank 120 (115) kaufen.

Medacta – JP Morgan 7l.60 (85.10) neutral.

Landis+Gyr – JP Morgan passt Kursziel auf 85 (81) an, ist aber für untergewichten (neutral).

LafargeHolcim – JP Morgan 63 (62) übergewichten!

Sunrise – Barclays 83 (85) marktgewichten.

Bitcoin – 7484 (7550/7460).

Neuseeland – Vulkanausbruch auf Insel White Island/Whakaari (Bay of Plenty, Nordinsel) , mehrere Tote, 50-100 Touristen teilweise vermisst.

Ferner Osten - Tokio plus 0,3, Hongkong plus 0,2pc (erneut grosse Demos, bisher friedlich), Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9906, Euro 1.0955, CNY 7.0374, Gold 1462, Silber 16.60, Erdöl 64.20.

Vorbörse – SMI hält sich gut, Roche plus 0,9pc, Vontobel plus 0,9pc, Landis+Gyr minus 2,1pcAutoneum im freien Fall minus 7,1pc! restliche Titel etwas leichter mit der zu erwartenden Volatilität.

Tendenz - Footsie minus 16 Punkte, DAX minus 2 Punkte, CAC minus 7 Punkte. SMI vorbörslich minus 8 Punkte, Dow Jones Futures minus 8 Punkte.