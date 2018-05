Autozölle - das neue Druckmittel?!

US Autoimporte - Trump droht, bis zu 25pc Straf-Zölle einzuführen. Autoaktien weltweit schwach, besonders betroffen wären Japan, Europa und Mexiko, etwas weniger China.

Wall Street - CH-Aktien: Wall Street - nachgebend Nestlé und Novartis, schwächelnd Lonza. Die anderen Blue Chips zwischen ein und drei Prozent schwächer.

Deutsche Bank -die Deutsche Bank dampft den Aktienhandel ein, und das vor allem in den USA - und setzt 7 000 Jobs auf die Streichliste .

Emerging Markets - für UBS ist jetzt der Zeitpunkt, wieder "deren Schulden" zu kaufen. Im Fokus Indonesien, Argentinien, Russland (!) und Nigeria. "Its time to jump back into emerging markets bonds" lass ich mir aus dem Fernen Osten sagen.

Raiffeisen - baut das eigene Anlagegeschäft weiter aus und veräussert Notenstein La Roche an Vontobel! Eine Win-win-Situation für beide Bankengruppen?!

Novartis - Generikatochter Sandoz erhält von EU ok für "Zessly", ein Nachahmerprodukt Infliximab (Autoimmun-Erkrankungen).

Ferner Osten - Tokio minus 1,1pc! (Autoaktien gehämmert), Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,2pc, Seoul minus 0,2pc, Singapur plus 0,3pc, Sydney plus 0,1pc. Dollar 0.9931, Euro 1.1623, CNY 6.3932! Gold 1295, Silber 16.44, Erdöl 79.45.

Euro - unter Druck, Sorge um italienische politische Entwicklung.

Türkische Lira - weiter abrutschend, Profis sprechen von einer Währungskrise in der Türkei. Seit Anfang Jahr minus 25pc! Am 14. Juni sind Präsidenten- und Parlamentswahlen! Türkische Zentralbank erhöht "Liquidity Rate" auf 16.5pc (13.5).

Bitcoin - 7688 "konsolidierend".

Givaudan - Baader Helvea erhöht Kursziel auf 2350 (2250) kaufen.

Sonova - Kepler Cheuvreux erhöht auf 184 (173) kaufen!

LEM - Kepler Cheuvreux passt Kursziel auf 1100 (1000) an, ist aber für abbauen.

Meyer Burger - UBS startet wieder mit neutral (kaufen) Kursziel CHF 1.21 (6.50).

Bär - viele Meinungen: Baader Helvea 62 halten, Deutsche Bank und Kepler Cheuvreux 65 halten, UBS 66 neutral, Morgan Stanley marktgewichten 70.

Optionen/Vorbörse - etwas freundlicher gestimmt: UBS, ABB und Adecco im Fokus, alle SMI-Titel marginal im Plus!

Tendenz - Footsie plus 3 Punkte, DAX minus 9 Punkte, CAC plus 2 Punkte. SMI vorbörslich plus 12 Punkte, Dow Jones Futures minus 68 Punkte.