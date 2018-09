BAK sieht Konjunkturschub!

CH-Konjunktur – BAK stellt neue BIP-Prognose für die Schweiz-Industrie, Konjunktur auf 3 Prozent Wachstum!

China/USA – Präsident Trump hält mit Strafverfügungen zurück, verlangt eine neue Verhandlungsrunde., will Treasury Secretary Steven Mnuchin nach Peking senden. Tatsache, dass die USA nach Peking „müssen“, zeigt, dass Trump mit seinen Drohungen vorerst an der chinesischen Mauer aufgelaufen ist. Trump hat vorerst Angst, einen irreversiblen Schritt zu tun. Alles wieder offen?

Kanada/USA – Premier Trudeau an Trump: „No Nafta is better than signing a bad deal“, Kein Nafta ist besser als ein schlechter Deal! Klare Aussage!

Zentralbanken – heute Sitzungen EZB und Bank of England. England unchanged erwartet, EZB Monatsvolumen der Nettoanleihekäufe auf 15 Milliarden Euro verringern?

Türkische Zentralbank heute Sitzung: Kommt eine (massive) Zinserhöhung oder bleibt Erdogan stur?

Deutsche Bank – soll Umwandlung des Konzerns in eine Holding mit drei drunter angesiedelten Säulen prüfen.

China e-Auto Nio – hat Listing an der New York stockexchange begonnen. Mit harter Aussage: „unsere Autos sind schneller (!) und billiger als Teslas: „our cars comeat les than half the price, better eatures, a faster car.“ (unsere Autos kommen mit weniger als dem halben Preis (Tesla>) mit besserer Ausrüstung, ein schnelleres Auto). Autsch!

Novartis – Phase II-Studie „Gilenya“ bei Kindern und Jugendlichen mit Multiple Sklerose veröffentlichtl Hauptziel erreicht, deutlich weniger Rückfälle als bei der Vergleichsarznei!

Wall Street – CH-Aktien: haussierend Lonza, ABB, fester Nestle, Roche, Swiss Re, freundlich Swisscom, besser LafargeHolcim, Zurich, stabile UBS Group, leichter Adecco, Givaudan, nachgebend Logitech, Swatch Group, Credit Suisse, Richemont, fallend Julius Baer.

CPH – heute Investorentag.

Romande Energie - Research Partners erhöht auf 1500 (1400) kaufen.

Zur Rose – Berenberg Kursziel 185 (173) kaufen.

Swiss Prime Site – Vontobel bestätigt halten bei 90; Baader-Helvea wiederholt Kauf 96.

Bitcoin – 6386 Momentaufnahme, eher unter Druck.

Ferner Osten - Tokio plus 0.9pc, Hongkong plus 1,4pc, Schanghai plus 0,1, Seoul minus 0,1pc, Singapur plus 0,3pc, Sydney minus 0,8pc. Dollar 0.9693 unter Druck, Euro 1.1269, CNY 6.8464, Gold 1205, Silber 14.27, Erdöl 79.33.

Optionen/Vorbörse – flach, ausser Novartis und AMS gesucht, ABB und Credit Suisse Angaben, Rest etwas leichter. Tagestrend wird volatil bleiben.

Tendenz - Footsie minus 3 Punkte, DAX minus 23 Punkte, CAC minus 11 Punkte. SMI vorbörslich minus 21 , Dow Jones Futures minus 26 Punkte.