Bedenken wegen grosser politischer Aktivität übers Wochenende bringt starke Volatilität!

Wall Street – grosse Nervosität und Unsicherheit bleiben. Trumps neue China-Drohungen zeigen anhaltende Ratlosigkeit in Washington.

Trump – innenpolitisch unter Druck, weil er sich gegen FBI stellt bei der Frage von ausländischer Einflussnahme! Könnte zum grossen Thema werden.

Trump II – Ueber 500 Unternehmen und 140 Vereinigungen/Verbände haben am Donnerstag einen Brief an Trump geschickt, in dem sie die Rückkehr an den Verhandlungstisch mit China fordern!

Golf Region – neue Tankerattacken bringen neue Turbulenzen: Jeder beschuldigt Jeden, «Ein Esel schimpft den andern Langohr». Bewegtes politisches Wochenende angesagt.

ABB – holt Grossauftrag für Konverterstationen in Korea.

Novartis – Bär erhöht auf 94.50 (90) kaufen! «Mehrere potenzielle Blockbuster in der Pipeline».

Lindt & Sprüngli – ZKB bleibt bei übergewichten. Promarca ernennt L&S zum «Promarca Brand of the Year 2019».

Zurich – Oddo-Analysten beginnen Abdeckung Zurich mit 350 neutral.

DKSH – Credit Suisse senkt auf 57 (60) unterdurchschnittlich!

Adecco – Morgan Stanley geht auf übergewichten (marktgewichten) Kursziel 67 (60).

VAT Group – HSBC senkt auf 94 (98) abbauen!

Bitcoin – 8225 – (8699/8145)!

Ferner Osten - Tokio plus 0,4pc, Hongkong minus 0,7pc (Unruhen bleiben, nächste Grossdemo auf Sonntag angesagt), Schanghai minus 0,6pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur plus 0,4pc, Sydney plus 0,2pc. Dollar 0.9934, Euro 1.1206, CNY 6.9239!, Gold 1347, Silber 14.95, Erdöl 61.58.

Vorbörse – Händler melden klar wieder ausländische Käufe in Schweizer Aktien. «Erneut verdeckte Flucht in den Franken als Safe Haven-Währung.» SMI gut gehalten, fester Adecco plus 1,4pc, unter Abgaben Logitech, Temenos, UBX, VAC, AMS, DKSH. Übrige Titel gut gehalten. Tageslaune wird bis zum Schluss entscheiden.

Tendenz - Footsie plus 10 Punkte, DAX plus 7 Punkte, CAC plus 2 Punkte. SMI vorbörslich plus 3 Punkte, DJ Futures plus 23 Punkte.