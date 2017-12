Bereits in Weihnachts/Ferienlaune!

Wall Street - CH-Aktien: haussierend Credit Suisse, Lonza, UBS, Roche, Richemont, fester Novartis, Logitech, Swiss Re, freundlich gestimmt für Nestlé, Adecco, Swatch Group, Baer, Zürich, bessere Stimmung für Givaudan, ABB. Einzig Geberit schwächelnd.

Nestlé - Ferrero ist in Pole Position für Kauf der Nestlé-Süsswarenaktivitäten in den USA. Zwei Milliarden Dollar als Kaufpreis im Gespräch!

LLB - Liechtensteinische Landesbank übernimmt die österreichische Semper Constantia Privatbank in Wien. Kundenvermögen 17 Milliarden Franken. Kaufpreis 185 Millionen Euro für Eigenkapital und Goodwill. Teilweise in bar und teilweise in Aktien der LLB. Die LLB setzt dafür 1.85 Millionen eigene Aktien ein. Damit wird der neue Aktionär mit ca. 6pc des LLB-Kapitals bedient sein und eine Sitz im VR der LLB einnehmen.

Tamedia - Will die Goldbach Group übernehmen. Wird CHF 35.50 pro Aktie bieten. Goldbach soll aber weiterhin als eigenständiges Unternehmen am Markt auftreten.

Metall Zug - Übernimmt 70pc der Hag-Streit Holding in Köniz- 900 Mitarbeiter, Umsatz 200 Millionen Franken. Haag-Streit Medizintechnik in den Bereichen Ophthalmologie, Pneumologie und Optik.

Novartis - hat von der amerikanischen FDA "Priority Review" für die Kombinations-Therapie aus "Tafinlar" und "Mekinist" erhalten.

Katalonien - zurück auf Platz eins? Separatisten holen erneut Mehrheit. Wie weiter?

Ferner Osten - Tokio plus 0,2pc, Hongkong plus 0,3pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur plus 0,1pc, Sydney plus 0,2pc. Dollar 0.9891, Euro 1.1720, CNY 6.5749, Gold 1267, Silber 16.17, Erdöl 64.79.

Optionen/Vorbörse - Viele Händler bereits in die Weihnachtsferien. Handel flaut ab, es werden keine grossen Stricke mehr zerrissen lass ich mir sagen.

Tendenz - Footsie plus 62 Punkte, DAX minus 26 Punkte, CAC plus 12 Punkte. SMI vorbörslich minus 18 Punkte.

Feiertagshinweise: In Japan und Singapur haben die Börsen am 24. & 25. Dezember offen.

In der Schweiz, Deutschland, Europa, Kanada und Australien bleiben die Börsen bis einschließlich den 26. Dezember geschlossen, in den USA, Hong Kong und Singapur haben die Börsen am 26. Dezember geöffnet.

Der 29. Dezember ist ein normaler Handelstag, lediglich in Deutschland findet ein verkürzter Handel (bis 14:00 Uhr) statt.

In eigener Sache: nächste Schweizerbörse (und damit Börsenflash) erst am Mittwoch, 27. Dezember. Ich wünsche Ihnen frohe Festtage! Ihr Cash-Guru!