Berg- und Talfahrt hält an - Virus-Ausbreitung im Vordergrund - Wochenend-Vorsicht führt zu Abgaben.

Sika – 2019 Rekordzahlen: Umsatz plus 14,4pc (16,3 in Lokalwährungen), Betriebsgewinn plus 11,4pc auf 1055 Millionen, Reingewinn CHF 759 Millionen plus 10,4pc. Der operative Cash Flow hat sich verdoppelt (!) auf 1 026 Millionen. Erneute Dividendenerhöhung auf CHF 2.30, plus 12,2pc. Grosse Zuversicht fürs 2020: «…beeinflusst durch einen höheren Akquisitionseffekt, eine Umsatzsteigerung von über 1pc in Lokalwährungen und eine überdurchschnittliche (!) Gewinnsteigerung. Unsicherheitsfaktor bleibt der noch unbekannte Einfluss des Coronavirus…»

BB Biotech – 2019: zurück in der Gewinnzone, Dividende CHF 3.40 (3.05).

Cembra – 2019: Reingewinn plus 3pc, Dividende unverändert CHF 3.75, Integration von cashgate läuft planmässig, Brückenfinanzierung von CHF 1,5 Milliarden Franken schon voll zurückbezahlt. Zuversicht fürs 2020, sieht eine Beschleunigung des Gewinnwachstums.

Virus – 2118 Tote – 74576 Angesteckte. Unbestätigte Gerüchte wollten von verstärktem Ausbruch in Peking selber wissen. Die Regierung verstärkt die Zensur am Internet, aber das fördert nur noch die Gerüchtewellen, die mündlich und übers Telefon wild und unkontrolliert die Runde machen. Statt der zensur-angestrebten Blockierung von Gerüchten sind diese alle verstärkt worden.

China – Autoverkäufe in der ersten Februarhälfte um 92pc eingebrochen!

Wall Street – Angst, Virus mache sich in weiteren asiatischen Ländern «selbständig». Betroffen sind derzeit Singapur und Südkorea. In Vietnam herrscht entsprechender Alarm!

Südkorea – US Basen in Daegu abgeriegelt. In der Region Daegu 78 neue Krankheitsfälle gemeldet, in Südkorea gesamt schlagartig verdreifacht auf 156.

Oerlikon – Deutsche Bank senkt auf 12 (13) mit Kaufempfehlung. Aktienrückkauf wird belebend wirken.

Swiss Re – JP Morgan nimmt Kursziel leicht auf 120 (125) zurück, ist aber weiterhin für übergewichten.

Swisscom – Morgan Stanley neu 570 marktgewichten. Sieht gute defensive Qualitäten.

Clariant – Goldman Sachs erhöht leicht auf 23.50 (22.80) neutral.

Richemont – Goldman Sachs 76 (80) neutral.

Nestlé – Credit Suisse 103 (93) neutral.

Bitcoin – 9685 (9745/9572). Enger Markt, weniger Umsatz.

Ferner Osten - Tokio minus 0,4pc, (Tokio Montag Feiertag, geschlossen), Hongkong minus 0,6pc, Schanghai plus 0,7pc, Seoul minus 1,7pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney minus 0,3pc, Dollar 0.9832, Euro 1.0610, CNY 7.0335, Gold 1632, Silber 18.54, Erdöl 58.77.

Vorbörse – SMI leichter –Swatch minus 0,4pc, Sika minus 1,8pc (Gewinnmitnahmen nach den Kursspurts), Aryn plus 0,2pc, restliche Titel leichter, Cembra minus 1,4pc, Wochenend-Vorsicht mit schon üblicher Volatilität. Heute auch noch kleiner Verfall an den Börsen – heute verfallen Optionen auf Indizes und Einzelwerte.

Tendenz - Footsie minus 27 Punkte, DAX minus 62 Punkte, CAC minus 48 Punkte. SMI vorbörslich minus 71 Punkte, Dow Jones Futures minus 124 Punkte.