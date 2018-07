Berlin Burgfrieden stimuliert

Berlin – vorläufige Einigung im Streit CDU/CSU: Seehofer bleibt, im Immigrationsstreit soll eine Lösung mit Transit-Auffanglagern die Situation entspannen. „Mehr ein Burgfrieden denn eine definitive Einigung“ meinen politische Beobachter heute früh in Berlin.

Wall Street – CH-Aktien: freundliche Nestlé, nachgebend Swisscom, Givaudan und Credit Suisse. Alle anderen Titel minus ein Prozent oder mehr!

Wall Street II – verkürzter Handel, morgen Feiertag 4th of July.

Gategroup- Temasek (Singapur-Staatsfonds) steigt bei Gategroup ein!

Roche – für Goldman Sachs weiterhin übergewichten bis 300: „Tecentriq“-Erfolg (Brustkrebs) eröffnet zusätzliches Blockbuster-Umsatz-Potenzial von zwei bis drei Milliarden Dollar! Setzt Titel gar auf „Conviction Buy“ (Überzeugungs-Kauf).

Novartis – Moody’s reduziert Rating auf „A 1“ (Aa3) mit stabilem Ausblick.

Nestlé – es hagelt bullische Analysten-Meinungen von Baader-Helvea, Goldman Sachs, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, Vontobel!

Nestlé II – in Übernahme-Gesprächen mit der kanadischen Champion Petfoods (Tiernahrung).

Swatch – HSBC erhöht auf 450 (400) halten.

Bitcoin – 6622

Ferner Osten - Tokio minus 0,1pc Hongkong minus 2,0pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur minus 0,2pc, Sydney plus 0,5pc. Dollar 0.9939, Euro 1.1570, CNY 6.6964, Gold 1241, Silber 15.86, Erdöl 77.93.

Ferner Osten II – Stimmung an den meisten fernöstlichen Finanzplätzen durchzogen. China-Stimmung recht vorsichtig.

Optionen/Vorbörse – gut gestimmt für UBS und Credit Suisse, Adecco, AMS. Rest gehalten, teilweise freundlich, aber Händler sehen volatilen Tagesverlauf.

Tendenz – Europa rechnet mit „Erleichterungs-Rallye“ wegen Berlin-Accord. Footsie minus 46 Punkte, DAX plus 78 Punkte, CAC plus 20 Punkte. SMI vorbörslich plus 37 Punkte, Dow Jones Futures plus 26 Punkte.