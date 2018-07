Börsen auf Erholungstrip?!

Seco – Arbeitsmarkt Juni 2018: Arbeitslosigkeit in der Schweiz bleibt im Juni bis 2,4pc, genau 106 579 Personen, ein leichtes Minus von 2813 Arbeitslosen. Aber gegenüber dem Vorjahresmonat ein Minus von 20,2pc!

Brexit – 2 Minister aus May’s Kabinett werfen das Handtuch. Brexit-Minister (und Hardliner) David Davis war der Verantwortliche für Verhandlungen in Brüssel zum Brexit-Ausstieg. Böse Schlappe für May, sie muss sich heute im Parlament erklären! Grossbritannien verlässt die EU am 29. März 2019. Bis dahin muss ein Austrittsabkommen stehen, sonst droht Chaos! David ist der sechste Minister, den May seit der Neuwahl im letzten Juni verliert! „Böse Zungen reden von Massensterben im Kabinett May“.

NATO-Treffen – Trump am Mittwoch dabei, wird alles aufwirbeln!

Deutschland – Exporte im Mai minus 1,3pc im Jahresvergleich.

Oerlikon – verschiebt IPO von Graziano-Fairfield wegen ungünstigem Marktumfeld.

Dufry – Kepler Cheuvreux bestätigt Kauf bis 200.

Swiss Leader Index (SLI) ab September fallen Bâloise und Aryzta raus, dafür kommen AMS und Temenos! Umschichtungen bei index-gebundenen Fonds und ETFs angesagt!

Japan – Regenfälle von historischem Ausmass im Westen. 5 Millionen Bewohner erhielten „Evakuierungs-Alarm“.

Bitcoin – 6722 ruhig, gehalten.

Ferner Osten - Tokio plus 1,2pc, Hongkong plus 1,6pc, Schanghai plus 1,8pc, Seoul plus 0,7pc, Singapur plus 1,2pc, Sydney plus 0,2pc, Dollar 0.9873, Euro 1.1622, CNY 6.6201! Gold 1262 Silber 16.17, Erdöl 77.64. Halbjahresausweise der Firmen kommen schon bald und werden an allen Märkten stark beachtet werden. Unterschwelliger Optimismus herrscht.

Optionen/Vorbörse – gute Stimmung, amerikanische Arbeitsmarktdaten stimulieren an (fast) allen Börsenplätzen. Gesucht Credit Suisse, ABB, Adecco, Temenos, AMS. Händler sehen volatilen Tagesverlauf.

Tendenz - Footsie plus 41 Punkte, DAX plus 71 Punkte, CAC plus 23 Punkte. SMI vorbörslich plus 34 Punkte, DJ Futures plus 129 Punkte.