Börsen auf Erholungstrip - aber auf wackligen Füssen - zu viele Unsicherheiten - Tageslaunen!

US-Rezession – Trump spricht an der Pressekonferenz von einer möglichen Rezession («may be headed for Recession») und prompt sausen die Kurse in den Keller. «The Situation is Bad» fügt er hinzu. San Francisco: «Alle Bürger bleiben zu Hause!!!» (SF orders all citizen to stay home).

Wall Street – Nasdaq grösster Kurssturz der Geschichte, DJIA zweitgrösster Punkteabsturz je (nur 1987 war noch etwas grösser), S&P grösster Absturz seit 1987. Alles auf wackligen Füssen, technische Erholung wirksam?

Kanada – schliesst die Grenzen für alle Ausländer: einzige Ausnahme Amerikaner!

Novartis – DZ Bank nimmt Kursziel auf 92 (105) zurück, ist da aber für kaufen.

Conzzeta – 2019: Margenausweitung aber rückläufiger Umsatz. Konzernergebis 136,8 Millionen Franken. Dividende CHF 42 (einschliesslich Sonderausschüttung 24 Franken). 2020 wird Uebergangsjahr, in der aktuellen Situation (Corona-Virus) »ist eine konkrete Aussage zum finanziellen Ausblick für 2020 nicht möglich.»

Partners Group – 2019: starke Zahlen, Gesamteinnahmen plus 21pc auf CHF 1,6 Milliarden, EBIT plus 17pc auf eine Milliarde, Dividende wird auf CHF 25.50 (22) aufgestockt!

Tecan 2019: weiter auf Wachstumskurs : Gewinn CHF 73,2 Millionen (70,7), Gewinn pro Aktie 6.8 (6.02), Dividende wird leicht auf CHF 2.20 (2.10) erhöht. Ausblick positiv, Wachstum mittlerer bis hoher einstelliger Prozentbereich.

Adecco – Jefferies 38 (43) halten.

Roche – Barclays 375 (385) aber übergewichten.

Novartis – Barclays 70 (85) untergewichten.

Bitcoin – 5409 (5427/4967).

Ferner Osten - Tokio flach, Hongkong plus 1,9pc, Schanghai minus 0,7pc, Seoul minus 2,2pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney plus 0,4pc, Dollar 0.9504, Euro 1.05877, CNY 7.0010, Gold 1586, Silber 12.69, Erdöl 30.98 (tiefst 29.90).

Vorbörse – SMI fester: ABB, UBS plus 2,2pc, Adecco plus 2,1pc, Credit Suisse plus 2,0pc, Swiss Life plus 1,1pc, Swisscom plus 1,2pc, Partners Group plus 4,0pc, Komax minus 0,3pc, VIF minus 11,2pc. restliche Titel fester, teilweise haussierend, Konsolidierung und rückläufige Volatilität erwartet. «Und zuerst wollen wir eine echte Bodenbildung sehen» (Händler).

Tendenz - Footsie plus 148 Punkte, DAX plus 252 Punkte, CAC plus 116 Punkte. SMI vorbörslich plus 235 Punkte, Dow Jones Futures plus 801 Punkte.