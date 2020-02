Börsen drücken nach oben – aber Tageslaunen/Meldungen haben immer noch Einfluss! 

CH-Börse – gestern SMI erstmals zeitweilig über 11000 – Händler melden weitere institutionelle Käufe «aus vielen Ecken».

Impeachment – Senat stimmt 52:48 und 53:47 (2 Anklagepunkte) gegen Anklageerhebung. Präsident Trump damit «freigesprochen». Trump will sich mit PK «zurückmelden…»

Wuhan Virus – zwei Kreuzfahrtschiffe in Hongkong und Japan in Quarantäne. Aber Zuversicht wird verbreitet, der Höhepunkt des Virenverlaufs «ist in Sicht».

China – halbiert Strafzölle auf viele Importwaren aus den USA. Kommt China mit neuen Konjunkturprogrammen?

Wall Street – Börse drückt nach oben – Neubeurteilung nach Ende Impeachment-Verfahren.

Credit Suisse – heute VR-Sitzung – grosses Gerangel hinter den Kulissen. Alles offen. Gerüchteküche brodelt…

Swisscom – 2019: Preiszerfall in der Schweiz bringt rückläufigen Konzernumsatz – aber höherer Reingewinn aufgrund von Einmaleffekten – Dividende unverändert 22 Franken! Netze werden weiterhin «mit Volldampf» ausgebaut. Verhaltene Zuversicht!

Dätwyler – 2019: verkauft Distributionsunternehmen Distrelec und Nedis und fokussiert neu aufs wachstums- und margenstarke Sealing-Geschäft. Dividende unverändert CHF 3.00 (Inhaber) und CHF 0.60 (Namen).

Indorsia – Verlust auf 494 Millionen Franken ausgeweitet. CFO Andre Muller: «Da die Liquidität nicht bis zum Break-Even reichen wird, benötigen wir zusätzliche Mittel, um unsere Produkte auf den Markt zu bringen».

Ausweise – morgen: Ems-Chemie, GR-KB, Mobimo, Zürcher Kantonalbank.

Partners Group – Kepler Cheuvreux 1100 kaufen!

Swatch – Credit Suisse 270 (290) neutral.

ABB – Morgan Stanley erhöht auf 24 (23) marktgewichten, JP Morgan bleibt bei 20 untergewichten, Julius Bär weiter 20.50 halten, Deutsche Bank und Vontobel bleiben bei 22 halten, RBC weiter Sector Perform 22.50, DZ 24 halten, UBS weiter 26 kaufen, Citi weiter 27 kaufen, CFRA 29 (23) kaufen!

Richemont – Kepler Cheuvreux bleibt bei 85 kaufen.

Conzzeta – Kepler Cheuvreux bleibt bei 1200 halten.

Bitcoin – 9676 (9683/9228).

Ferner Osten - Tokio plus 2,5pc, Hongkong plus 2,3pc, Schanghai plus 1,7pc, Seoul plus 2,9pc, Singapur plus 1,4pc, Sydney plus 0,4pc, Dollar 0.9733, Euro 1.0715, CNY 6.9744, Gold 1558, Silber 17.71, Erdöl 56.20.

Vorbörse – freundlich, institutionelle Käufe meldet der Markt: Swisscom plus 0,9pc, ABB, UBS, Adecco plus 0,8pc, Kudelski plus 1pc, Dätwyler minus 0,4pc. Die anderen Titel freundlich, teilweise fester. Volatilität bleibt erhalten.

Tendenz - Footsie plus 36 Punkte, DAX plus 93 Punkte, CAC plus 52Punkte. SMI vorbörslich plus 69 Punkte, Dow Jones Futures plus 171 Punkte.