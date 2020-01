Börsen drücken nach oben - DAX in neue Höhen!

Corona-Virus – hat die USA erreicht, erster Fall in Seattle durch CDC (Centers of Disease Control) diagnostiziert. Der Reisende kam aus China. Peking meldet inzwischen 9 Tote im Land. Bisher betroffene Länder: USA, Thailand, Südkorea, Japan, Macao und Taiwan.

WEF – Trump: «Ich hätte gerne ein Freihandelsabkommen mit der Schweiz». Werden den Worten auch Taten folgen?

WEF II – Trump reist bereits wieder ab, Abflug von Zürich 13:20.

Wall Street – Impeachment-Gerassel im Vordergrund.

Barry Callebaut – Umsatz 1.Q: auf 585 620 Tonnen, ein Plus von 8,2pc, gestiegen.

Bobst – Umsatz gehalten, aber weniger Betriebsgewinn. Börse und Analysten enttäuscht.

Basilea – verstärkt Zusammenarbeits-Vereinbarung mit Roche bei «Derazantinib/Atezolizumab» (Magenkrebs).

Zur Rose – Umsatz 2019: starkes Wachstum von 30,1pc auf CHF 1,57 Milliarden Franken.

UBS – SocGen bleibt bei verkaufen 9.60! DZ Bank hingegen 11 (9.50) aber verkaufen, Deutsche Bank 13 halten, Baader-Helvea bleibt bei 15 kaufen, JP Morgan weiter 15 übergewichten, Credit Suisse weiter 16 überdurchschnittlich, Goldman Sachs weiter 16.60 neutral.

Roche GS – Jefferies geht auf 370 (345) kaufen, Liberum 300 (280) halten.

Novartis – Liberum 100 (96) kaufen.

Bär – UBS 52 (45) neutral.

Swiss Re – Jefferies 98 (99) halten.

Logitech – Bär geht auf 42 (40) halten.

Lonza – Bär erhöht auf 400 (375) kaufen! Deutsche Bank weiter kaufen 420 (400), Jefferies weiter kaufen 420,

Ratings – Moody’s stuft Clientis und Berner Kantonalbank zurück, bestätigt EFG International und Valiant.

Nestlé – Berenberg 122 (115) kaufen.

Bitcoin – 8786 (8810/8685).

Ferner Osten - Tokio plus 0,7pc, Hongkong plus 1,5pc, Schanghai plus 0,3pc, Seoul plus 1,6pc (geringstes Wirtschaftswachstum seit zehn Jahren), Singapur plus 1,2pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9701, Euro 1.0749, CNY 6.9065, Gold 1553, Silber 17.77, Erdöl 64.35.

Vorbörse – gut gestimmt: ABB, Adecco, UBS plus 0,4pc, Basilea plus 1,8pc, DKSH plus 0,8pc, Bär plus 0,7pc, Aryn plus 0,6pc, Logitec minus 0,7pc, Bobst sackschwach minus 6,7pc (schwache Zahlen).

Tendenz - Footsie plus 23 Punkte, DAX plus 65 Punkte (DAX auf neuen Höchststand?!, bisher 13 596), CAC plus 23 Punkte. SMI vorbörslich plus 42 Punkte, Dow Jones Futures plus 105 Punkte.