Börsen gut gestimmt – guter Wochenstart angesagt!

US-Wahlen – Michael Bloomberg steigt offiziell ein, Trump hat schon erste «abschätzige Tweets» losgelassen. Bloomberg hat für die nächsten Wochen bereits x Wahlreklamen geschaltet. Das wird eine Millionen-Dollar-Schlacht geben. Bloomberg hält Gegenrecht: «Trump is an existential threat to our country and values» (Trump ist eine existenzielle Bedrohung für unser Land und unsere Werte).

Wall Street – gute Stimmung – weiter beidseitige Hoffnung auf Peking/Washington-Teildeal! N.S.A. (National Security Adviser) Robert O’Brien: «wir sind recht nahe an einem Phase 1-Deal». Aber fügt bei: «Wir halten ein spezielles Auge auf Hongkong und die dortige Entwicklung.»(we won’t turn blind eye to Hongkong»).

Hongkong – Abstimmung über Bezirksräte: das prodemokratische Lager holt in einem friedlichen Wochenende 388 der 452 Sitze, 8 Sitze sind noch offen. Diese Räte haben aber keine wirkliche Power, können weder Gesetze verabschieden noch sonst nennenswerte Entscheidungen treffen. Hongkongs Chefin Carrie Lam gibt sich vorerst konziliant, will verstärkt «zuhören». Pekings Aussenministerium hält aber in einer ersten Stellungnahme klar fest: «Hongkong ist Teil von China, und das wird so bleiben…» Tönt eher nach einer (versteckten) Drohung…

Goldman Sachs – 2020 Ausblick: übergewichten China (offshore), Indien, Korea, marktgewichten China (A), Philippines, Indonesien, Taiwan und Hongkong, untergewichten Malaysia, Thailand und Australien!

Tesla – bereits 146 000 Bestellungen für den neuen Elektro-Pickup.

Roche – Tecentriq-«Avastin»-Therapie steigert Überlebenschancen von Leberkrebs-Patienten!

Roche II – erhält von der FDA beschleunigtes Zulassungsverfahren für SMA-Mittel «Risdiplam».

Novartis – will den Cholesterol-Drug Maker «The Medicines Co.» für 9,3 Milliarden Dollar (85 Dollar pro Aktie) kaufen.

Schmolz + Bickenbach – Beschwerde an FINMA wegen «krassem Fehlentscheid über Uebernahmekommission».

Sika – übernimmt führenden Herstellen von Baumaterialien in Rumänien.

Aryzta – Vontobel CHF 0.75 verkaufen, Kepler Cheuvreux weiter für halten 0.85, Goldman Sachs 1.04 neutral, Baader-Helvea bleibt bei 1.25 kaufen!

Adecco – Aktionär Silchester reduziert Anteil auf 4,99pc.

Swisscom – JP Morgan 489 (453), aber weiter untergewichten.

Temenos – Berenberg 152 (120) halten.

Bitcoin – 7035 (7344/6924). Starker Druck hält weiterhin an. Peking will Kryptowährungen verstärkt überwachen und regulieren.

China – Stahlproduktion erstmals seit 21 Monaten rückläufig. Im Oktober minus 1,2pc gegenüber Vorjahr.

Ferner Osten - Tokio plus 0,8pc, Hongkong plus 1,6pc, Schanghai plus 0,7pc, Seoul plus 1,0pc, Singapur plus 1,0pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9973, Euro 1.0993, CNY 7.0325, Gold 1459, Silber 16.90, Erdöl 63.66.

Vorbörse – freundliche Grundstimmung: Swiss Re plus 0,7pc, Roche plus 0,5pc, UBS plus 0,4pc, Novartis plus 0,3pc, Ascom plus 1,3pc (holt interessanten Auftrag in Deutschland, 1,7 Millionen Franken), Baer minus 0,5pc, restliche Titel meist freundlich, weiter volatil.

Tendenz - Footsie plus 28 Punkte, DAX plus 85 Punkte, CAC plus 32 Punkte. SMI vorbörslich plus 42 Punkte, Dow Jones Futures plus 75 Punkte.