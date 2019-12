Börsen gut gestimmt – wenn nur die Politik nicht wäre! 

Wall Street – total politisch orientiert – Trump weigert sich am Mittwoch im Capitol Hill zu erscheinen. Fährt dann an die 70Jahr-Feier der NATO. Dort ist auch für Unruhe gesorgt. Nordkorea droht mit neuen Raketentests, die Chinesen verlangen die Aufhebung bisheriger Zölle – Im Irak/Iran brodelt es weiter – in Deutschland droht die Koalition zu platzen -Volatilität an allen Ecken und Enden.

Wall Street II – die vorbörslichen Indikationen lassen auf bessere Wall Street schliessen. Die Wirtschaftszahlen sind «nicht schlecht», wie Händler richtig hinweisen. Nachmittags US ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe. Falls besser ausfällt, ist eine Konjunkturerholungsrally durchaus möglich.

Lufthansa – Qatar Airways will sich an Lufthansa beteiligen! Noch keine Details. Vorerst wäre auch eine Partnerschaft ok, sagt Akbar Al-Baker, Chef der staatlichen Qatar bei einem Besuch in Deutschland!

CH-Hypo – BWO – der hypothekarische Referenzzinsensatz bei Mietverhältnissen bleibt bei 1,5pc.

BfS – Detailhandelsumsätze Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat nominal plus 0,1pc. Saisonbereinigt im Vormonatsvergleich plus 0,9pc.

Schmolz + Bickenbach – heute GV, die zwei Hauptaktionäre werden einen Schlagabtausch vollführen. Liquidität der Gesellschaft reicht noch bis Januar. Scherbenhaufen oder brauchbarer Kompromiss?

Zurich Insurance – Credit Suisse geht auf 440 (385) überdurchschnittlich!

Roche GS – Barclays erhöht auf 350 (325) übergewichten!

Daetwyler – Vontobel 190 (185) kaufen!

Bitcoin – 7241 (7430/7158).

China – Einkäufer-Index erstmals seit sechs Monaten auf über 50, mit 50,2 nach 49,3 im Vormonat. Rezessionsgefahr zurückgedrängt, «bestenfalls eine kleine Konjunkturdelle» meinen Ökonomen.

Ferner Osten - Tokio plus 1,0pc, Hongkong plus 0,5pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,1pc, Singapur minus 0,2pc, Sydney flat, Dollar 1.0002, Euro 1.1018, CNY 7.0331, Gold 1459, Silber 16.91, Erdöl 61.18.

Vorbörse – mixed feelings, Roche plus 0,5pc, ABB und UBS plus 0,4pc, KUD und ARYN plus 0,5pc, restliche Titel gehalten, teilweise leicht freundlich gestellt, ausgeprägte Volatilität erwartet.

Tendenz - DAX plus 11 Punkte, CAC plus 8 Punkte. SMI vorbörslich minus 15 Punkte, Dow Jones Futures plus 71 Punkte.