Börsen leicht besser gestellt - Wochenend-Bedenken?

Wall Street – alles möglich – Wirtschaftsnachrichten aber etwas besser – aber Händler übers Wochenende «mit leichtem Rucksack…»

Trump/Kim – mit leeren Händen und Rucksack und «mit zwei Nullen auf dem Rücken» heimgeschickt. «No Deal» im wahrsten Sinne des Wortes. Kim hat Trump – wie von vielen Politikern schon im Vorfeld befürchtet – «vorgeführt». Trump bittet jetzt den südkoreanischen Präsidenten, ihm bei der Vermittlung weiterer Treffen mit Kim behilflich zu sein. Kim erneut das grosse Schlitzohr vom Dienst, verlangte die «totale» Aufhebung der Sanktionen gegen sein Land. Und das, ohne umfassende Zugeständnisse bei der Denuklearisierung zu geben.

Huber + Suhner – reguläre Dividende CHF 1.50 plus Jubiläumsdividende (50 Jahre) CHF 1.00 wird an der GV (10. April) vorgeschlagen.

Raiffeisen – 2018: Gewinn eingebrochen, Bereinigung Vincent-Affäre schlägt durch.

Credit Suisse – Staat Mosambik hat Credit Suisse vor einem britischen Gericht um zwei Milliarden-Kreditgeschäft eingeklagt! Noch keine Antwort von CS.

Barry Callebaut – UBS neues Kursziel 2050 (1790) kaufen (neutral). Starkes Volumenwachstum 2019/2020 erwartet, über dem Branchendurchschnitt.

Emmi – Credit Suisse senkt Kurszielleicht auf 850 (870) aber mit überdurchschnittlich.

Kühne +Nagel – Berenberg Bank wiederholt Verkauf mit Kursziel 120, Gewinnschätzungen werden zurückgenommen.

SIG Combibloc Group – Goldman Sachs senkt Kursziel leicht auf CHF 14.2 (14.50) mit Kaufempfehlung: Währungseffekte und vorübergehende Margenschwäche waren Wachstumsbremser.

PSP – JP Morgan passt Kursziel auf 102 (95) an, ist aber für untergewichten, nimmt Gewinnschätzung um 15pc zurück.

Bitcoin – 3800 (4434/3783).

Ferner Osten –Tokio plus 1,0pc, Hongkong plus 0,3pc, Schanghai plus 1,8! Singapur minus 0,3pc, Seoul minus 1,7pc Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9985! Euro 1.1356, CNY 6.7021! Gold 1310, Silber 15.57, Erdöl 67.03!

Vorbörse – gut gehalten, aber Wochenend-Nervosität wird vorherrschend sein. ABB plus 0,28pc, Surveillance plus 0,12pc, Emmi plus 0,6pc. Börsen Europa versuchen Gang nach oben, trotz Wochenend-Bedenken.

Tendenz – Footsie plus 25 Punkte, DAX plus 6 Punkte, CAC plus 24 Punkte, SMI plus 41 Punkte, Dow Jones Futures plus 114 Punkte.