Börsen mutlos und abwartend!

SNB – Schweizer Nationalbank hält morgen ihre routinemässige Halbjahres-Pressekonferenz ab. Wird diesmal speziell im Rampenlicht stehen. Die grossen Währungsreserven erwecken immer mehr die Begehrlichkeit des Parlaments. Thomas Jordan steht ein Balanceakt bevor!

Wall Street – Detailhandelsumsätze im Mai spurteten um 17,7pc empor. Das hat die Märkte angetrieben. Aber Ökonomen weisen darauf hin, dass diese beachtliche Zunahme auf die diversen Stützungsmassnahmen der Regierung und des FED und auf einen gewaltigen «Nachholbedarf» zurückzuführen seien. Bereits keimen Hoffnungen auf, die Arbeitslosigkeit könnte durch diese Konsumentenbelebung zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit führen. Präsident Trump hat innert Stunden reagiert: «…looks like a big day for the stock market and jobs!» (Es sieht nach einem grossen Tag für die Aktienmärkte und für Jobs aus).

Nordkorea – Neue Verschärfung der Lage ist vorerst ein klarer «Stellvertreter-Krieg». Nordkorea hängt wirtschaftlich total am chinesischen Gängelband und Südkorea ist politisch, militärisch und wirtschaftlich auch zum grossen Teil von Amerika abhängig. Was klar heisst, dass es in nächster Zukunft keine neuen Verhandlungen (Atomwaffen) geben wird.

China – erhöht den Druck im Himalaya – Im Nepalgebiet wird derzeit erbittert zwischen Indien und China gekämpft. Schon Dutzende von Toten und grosse Verwirrung allerorten. Wird in den nächsten Wochen und Monaten zum grossen globalen Politikum werden. Es geht, u.a. um die Kontrolle über das «Wasserschloss» von Indien, Pakistan und Bangla Desch

Baustellenkönig Trump – eröffnet eine neue Baustelle, lädt die Präsidenten von Serbien und Kosovo auf den 27. Juni nach Washington ein. Will eine Lösung auf dem Balkan forcieren, um hier Erfolge für den Wahlkampf zu erzielen. «Steiniger Boden…» ist der nüchterne Kommentar westlicher Beobachter! Nach seinem «Misserfolg» in Israel (Palästina-Frage) braucht er eine neue «Haltestelle»… So lange Trump den Deal um des Deals Willen braucht und nicht um den Inhalt, wird er in dieser verzahnten Gegend aber scheitern…

Oklahoma (Tulsa) Rallye von Präsident Trump zum Wochenende. Massenaufmarsch erwartet, Gesundheitsbehörde stark verunsichert, besonders da Präsident Trump wissen lassen hat: « ich werde keine Maske tragen.»

Helvetia/Raiffeisen – die langjährige Kooperation (seit 1999) im Verbtrieb von Versicherungsprodukten wird Ende 2020 eingestellt. Jeder will seinen eigenen Weg gehen, heisst es aus beiden Kreisen?!

Metall Zug Gruppe – V-Zug-Holding wird am 25. Juni kotiert.

Swissquote – es läuft wie geschmiert: 1.Hj 2020 Nettoertrag 160 Millionen Franken (Vj 112,2), Vorsteuergewinn 56 Millionen Franken (Vj 25,1). Details 11. August.

Bitcoin – 9463 (9538/9415), bisher ruhig.

Ferner Osten - Tokio minus 0,6pc, Hongkong plus 0,4pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,1pc, Singapur plus 0,4pc, Sydney plus 0,8pc, Dollar 0.9502, Euro 1.0708, CNY 7.0868, Gold 1728, Silber 17.42, Erdöl 40.54.

Vorbörse – freundlicher Unterton – Novartis plus 0,8pc, Ascom plus 1,8pc (holt Grossauftrag in Amerika), Helvetia minus 0,8pc, Lindt + Sprüngli minus 1,1pc, restliche Aktien ok oder leicht besser, aber Volatilität bleibt. Einige Händler wollen gar ausländische Käufe sehen (Flucht/Absicherung in Franken?).

Givaudan – Vontobel 3600 (3300) kaufen!

Novartis – ZKB weiter für übergewichten.

Surveillance – Vontobel 2700 (2500) kaufen!

Tendenz - Footsie plus 22 Punkte, DAX plus 26 Punkte, CAC plus 17 Punkte. SMI vorbörslich plus 19 Punkte, Dow Jones Futures minus 6 Punkte.