Brexit - einmal Ja, aber ...

Diese Woche im Fokus - Mittwoch FED-Chef Jerome Powell redet vor dem Economic Club of New York. Wie weiter? Freitag Präsident Trump und Chinas Xi Jinping treffen sich am G-20 in Buenos Aires.

Brexit - EU sagt ja, Gibraltar-Problematik vorerst umschifft - jetzt muss noch das britische Parlament zusagen. Doch das steht noch in den Sternen. Opposition und Gegner verzahnt auf Kollisionskurs; diese Schlacht ist für PM May noch (lange) nicht gewonnen!

USA/Mexiko - Mexiko betont, dass “no deal” mit den USA über Asylsuchende an der USA/Mexiko-Grenze, entgegen anders lautenden Meldungen aus Washington!

Bitcoin - 4024 Momentaufnahme - bei 4000 wurde eine Serie von Stopplosses ausgeübt, und Bitcoin fiel - vor allem auf Sonntag - mangels Kaufaufträgen, rapide auf 3442! Später technische Erholung auf 4538. Hohe Volatilität bleibt.

EU/Italien - erste schwache Zeichen aus Rom, dass Regierung mit dem Budget etwas kompromissbereit(er) werden könnte. Einsicht oder Sachzwang?

EZB - Draghi redet heute vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlamentes.

Logitech - Übernahmegespräche mit Plantronics ergebnislos abgebrochen.

Aryzta - 1.Q zwar weniger verkauft, aber organisch kleines Plus. Analystenerwartungen übertroffe, Aktie gefragt.

Panalpina - Jefferies erhöht auf 150 (120) kaufen (halten). Ist Kühne & Nagel interessiert?

Temonos - Credit Suisse startet mit neutral 122. “Die starke Kursentwicklung der letzten Jahre begrenzt das weitere Aufwärtspotenzial.”

Ferner Osten - Tokio +0.8%, Hongkong +1.6%, Shanghai -0.1%, Seoul +1.2%, Singapur +0.7%, Sydney - 0.8%. Dollar 0.9971, Euro 1.1316, CNY 6.9419, Gold 1226, Silber 14.39, Erdöl 60.00.

Optionen/Vorbörse - Aryzta +7.4%! Kühne & Nagel + 1.2%, restliche Titel gut gehalten. Volatilität ist angesagt.

Tendenz - Footsie plus 41 Punkte, DAX plus 72 Punkte, CAC plus 36 Punkte, Dow Jones Futures plus 159 Punkte.