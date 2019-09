Brexit heute beherrschend - Hongkong mit echtem politischem Umschwung?

Gold und Silber – up, up and away! Zeigt verunsichertes Malaise an den Börsen und anhaltende Rezessionsängste.

Wall Street – US Manufacturing – erstmals seit drei Jahren tiefer. Börse reagiert verunsichert und besorgt. Index war tiefst 415 Punkte minus.

China/USDA – Trump Tweet, an Peking gerichtet: «macht den Deal jetzt, denn wenn ich wiedergewählt werde, wird es für Euch viel härter, einen neuen Deal mit den USA abzuschliessen…»

Gold & Silber – bei grossen Umsätzen fester. Gold auf Dreijahreshoch, Silber wieder von den Hedgies «entdeckt». Zeigt grosse Besorgnis der Anleger ob einer Abflachung oder gar Rezession.

Brexit – Nach der gestrigen Niederlage von Johnson (318 : 301) ist heute der «Tag der grossen Schlacht». Johnson droht mit Neuwahlen, wenn das Parlament heute weitere Beschlüsse gegen beschliesst. Johnson müsste daraufhin in Bruxelles bis zum 19. Oktober um eine Verlängerung der Austrittsfrist ansuchen. «Das werde ich auf keinen Fall tun, so oder so». Für Korrespondenten ist heute «Schicksalstag im Parlament». Englische Zeitungen sprechen heute früh «von totalem Chaos in der politischen Szene». Pfund bis zu 5 Punkten Schwankungen!

Polyphor – 1.Hj: weiterer Verlust. Liquide Mittel noch CHF 72,2 Millionen, monatliche «Cash-Burn» -Rate 5,9 Millionen Franken.

Belimo – heute Investorentag in Hinwil.

Temenos – JP Morgan 190 übergewichten.

Vetropack – Research Partners 2900 (2700) kaufen.

Stadler Rail – gewinnt Ausschreibung für bis zu 50 Strassenbahnen von Bernmobil für die Bundeshauptstadt. ZKB bleibt bei marktgewichten, UBS 49 kaufen: starke Auftragslage.

BKW -ZKB weiter marktgewichten, Vontobel weiter kaufen bei 84.

Medacta – Credit Suisse Kursziel 87 (91) neutral.

Bitcoin - 10602 (10994/10435).

Hongkong – HK Chefin Lam zieht Auslieferungs-Gesetzesantrag formell zurück. Das war der Anfangsgrund für die Studentenunruhen. Kurse in der letzten Stunde alle sehr fest:

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 3,2pc, Schanghai plus 0,4pc, Seoul plus 1,1pc, Singapur plus 0,9pc, Sydney minus 0,3pc, Dollar 0.9869, Euro 1.0831, CNY 7.16893, Gold 1537, Silber 19.34 (höchst 19.51), Erdöl 58.55.

Vorbörse – SMI gut gestimmt, Idorsia plus 1,9pc, Stadler und Temenos plus 1,4pc, restliche Titel auch freundlich gestellt, Volatilität wird vorherrschen.

Tendenz - Footsie plus 25 Punkte, DAX plus 139 Punkte, CAC plus 42 Punkte. SMI vorbörslich plus 94 Punkte, Dow Jones Futures plus 206 Punkte.