Brexit im Fokus - wie aus dem Wirrwarr?

Brexit – heute Stellungnahme Kabinett May zu gestrigen Abstimmungen. Die alle abgelehnt wurden und weiter zur Verwirrung beitragen.

Wall Street – US Wirtschaft im 1.Q. 2,1pc gewachsen gegenüber 1,7pc zuvor. Börse reagiert sofort bullish.

US Inflation – Goldman Sachs: die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Rezession ist tief (The probability of a near-term recession is low)

SFS Group – Expandiert weiter in den USA: übernimmt die Triangle Fastener Corporation in Pittsburgh. 200 Mitarbeiter, Umsatz 70 Millionen Dollar. Erweitert damit Zugang zu US-amerikanischer Baubranche.

Panalpina – a.o.GV heute.

GVs – heute Forbo, Straumann, Tamedia.

Novartis – China gibt ok für Cosentyx gegen Psoriasis.

Sika – Jefferies startet mit 166 kaufen!

Schindler – HSBC neues Kursziel 250 (255) kaufen!

Komax – Credit Suisse neu 240 (280) neutral, senkt Prognosen.

Meyer Burger – Research Partners CHF 0.80 (1.00) kaufen!

Jungfraubahn – Research Partners 180 (190) kaufen.

MCH Group – Research Partners senkt auf 18 (23.50) halten: «noch zu früh für eine Neubewertung.»

Jungfraubahn – Research Partners senkt auf 180 (190) kaufen! Ab 2011 wird die Fertigstellung der V-Bahn unterstützen.

Australia – Weekly Consumer Confidence Index 114.7 (111.8) ! RBA (Royal Bank of Australia) belässt Cash Rate unverändert bei 1.50pc.

Ferner Osten –Tokio plus 0,2pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,4pc, Sydney plus 0,1pc, Singapur plus 1,2pc, Dollar 0.9989! Euro 1.1191, CNY 6.7185! Gold 1289, Silber 15.09, Erdöl 69.14.

Vorbörse – gehalten, aber nicht wild. Credit Suisse und UBS je plus 0,1pc, SFS plus 1,1pc, Komax minus 1,1pc, Valora und IFCN ex Dividende. Volatilität bleibt erhalten.

Tendenz – Footsie plus 10 Punkte, DAX minus 3 Punkte, CAC plus 4 Punkte, SMI minus 15 Punkte, Dow Jones Futures minus 35 Punkte.