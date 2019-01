Brexit verstimmt global!

UBS –Vorsteuergewinn plus 19pc, bereinigt bleibt noch ein Plus von zwei Prozent auf $ 6 445 Millionen. Dividende HF 0.70 pro Aktie. Aktienrückkauf bis einer Milliarde (!) Dollar geplant. Für Beobachter ist das 4. Quartal «schwierig» verlaufen. Anzeichen einer härteren Gangart? Erste Analysten-Kommentare vorsichtig bis leicht enttäuschend. Einige sprechen gar von Ziel verfehlt!

Google – Frankreich bestraft Google mit einer Busse von $ 56.8 Millionen wegen «Verletzung der Privatsphäre». Was immer das auch heisst, Macron hat ja gedroht, Google an die Kette zu legen und ihr das Fett abzusaugen.

Brexit – «alter Wein in neuen Schläuchen». Seichter Vorschlag Plan B. mit neuen Verhandlungsabsichten. EU gefragt, zeigt sich aber hart. Showdown nächster Montag im Parlament. Böse Zungen in London: «schrittweise von Grossbritannien zum Klein-Britannien.»

Valora – Gerüchte, wonach Coop «hinter Valora her ist» flammen wieder auf. Preise von 290-300 Franken werden gerüchteweise herumgeboten.

Tornos – steigert Auftragseingang plus 18,4pc auf CHF 245 Millionen und Umsatz mit einem Plus von 20,2pc auf CHF 214,9 Millionen nochmals deutlich. Auftragsbestand plus 59pc auf CHF 101 Millionen auf historischem Hoch. Jahresabschluss wird markante Verbesserung bringen. Abschlusszahlen am 11. März.

Surveillance – 2018: Umsatz und Gewinn gesteigert. Bereinigter Reingewinn CHF 724 Millionen (692). Dividende wird leicht auf 78 Franken erhöht. Erste Analystenkommentare: «etwas mehr erwartet».

Surveillance II– 2018: Barclays nimmt Kursziel auf 2750 (2850) zurück, ist aber weiter für übergewichten.

Galenica – Nettoumsatz mit einem Plus von 0,8pc und CHF 3165,5 Millionen Franken gehalten. Spürbare Rentabilitätsverbesserungen erzielt. Dividendenausschüttung soll mindestens auf Vorjahreshöhe sein. Abschlusszahlen später.

Logitech – Weihnachtsquartal brachte Rekordergebnis. Erwartungen klar übertroffen.

Huber+Suhner – ZKB geht auf marktgewichten zurück, sieht alles Positive eingepreist!

Geberit – Julius Bär geht auf 430 (450) zurück, ist aber weiter für kaufen.

Kühne & Nagel – HSBC geht auf 130 (146) zurück mit Halteempfehlung.

Sika – UBS Kursziel 140 (137) neutral.

Swiss Re – Credit Suisse erhöht auf 102 (99) mit überdurchschnittlich.

SFS Group – Kepler Cheuvreux reduziert Kursziel auf 97 (115) mit Halteempfehlung.

Bitcoin – 3565 (3614/3508).

Ferner Osten – Tokio minus 0,5pc, Hongkong minus 0,9pc, Shanghai minus 1,2pc, Seoul minus 0,6pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney minus 0,5pc, Dollar 0.9978, Euro 1.1331, CNY 6.8063! Gold 1280, Silber 15.25, Erdöl 62.25.

Vorbörse – SMI indikativ minus 40 Punkte, Abgaben in Givaudan, Credit Suisse, Surveillance, UBS, besser Logitec (starke Zahlen), restliche Titel nachgebend, Volatilität wird heute durchschlagen.

Tendenz - Footsie minus 30 Punkte, DAX minus 54 Punkte, CAC Punkte, SMI minus 33 Punkte, Dow Jones Futures minus 163 Punkte.