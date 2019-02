Cash Guru Morning Flash

Wall Street – stramme Börse, nachdem Shutdown vermieden wurde. Trump gibt sich zwar nicht sehr zufrieden, wird aber die Vereinbarung/Erlass unterzeichnen. Denn er braucht den Deal, er kann sich wahlpolitisch keinen zweiten Shutdown leisten. Wall Street hat darum auch gleich auf eine Erholungs- und Befreiungs-Rallye umgeschaltet. Beide Seiten werden sich vorerst als Sieger geben.

China/USA – Trump erwägt offiziell die Verlängerung der Frist, «da wir kurz vor einem guten Deal stehen…». Das Problem ist, Chinas Präsident Xi spielt (noch) nicht mit! Hat noch nicht für ein Treffen zugesagt. Er wird aber die amerikanischen Vertreter am Freitag in Peking empfangen.

Temenos – Credit Suisse passt auf 135 (117) an, ist aber neutral. Panagiotis Spiliopoulos, bisher Finanzchef der Vontobel-Bank, wird neuer Finanzchef!

Clariant – durchzogene Zahlen. Umsatz plus 4pc, Gewinn plus 18pc. Dividende auf 55 Rappen (50) erhöht. Operativer Cashflow plus 24pc. Trotzdem sind Analysten-Prognosen mehrheitlich verfehlt worden.

Valiant – Gewinn 2018 stabil bei 120 Millionen Franken. Dividende wird aber von 4 auf 4.40 erhöht. Für 2019 wird leicht höheren Konzerngewinn erwartet.

Roche – UBS erhöht für GS auf 270 (253) neutral. Erhöht Schätzungen, zeigt sich beeindruckt ob Pipeline.

Bitcoin – 3592 (4274/3579).

Ferner Osten –Tokio plus 1,3pc, Hongkong plus 1,1pc, Schanghai plus 1,8pc, Singapur plus 1,2pc, Seoul plus 0,5pc, Sydney minus 0,3pc, Dollar 1.0059, Euro 1.1395, CNY 6.7548, Gold 1313, Silber 15.75, Erdöl 63.02!

Vorbörse – fest(er) gestimmt: EU-Industrieproduktionszahlen und Verbraucherpreise USA sind diese Woche noch fällig. Fallen sie mässig aus, könnte es als Anlass zu Gewinnmitnahmen führen. Vorerst sind die Börsen aber gut gestimmt. SMI plus 21 Punkte, gesucht Adecco, UBS, ABB, Credit Suisse, Geberit, LafargeHolcim, Kudelski und Temenos, die anderen Title gut gehalten, Volatilität wird heute auch wieder durchschlagen.

Tendenz – Footsie plus 16 Punkte, DAX plus 76 Punkte, CAC plus 24 Punkte, SMI plus 23 Punkte. Dow Jones Futures plus 103 Punkte.