CH-Bundesratsentscheid und US-Arbeitszahlen im Fokus - überall Verunsicherungen!

Schweiz – Bundesrat wird heute Nachmittag bekanntgeben, wie es weiter gehen soll. Schweiz soll «schrittweise» (Mehrstufenplan) sich wieder öffnen und die Wirtschaft «wieder angeworfen» werden. Hoher Erwartungsdruck!

US-Konsumenten – Detailhandelsumsätze im März drastisch (dramatisch?) um 8,7pc eingebrochen.

US- Industrieproduktion März so stark wie seit dem Jahr 1946 (!) gefallen. Vom US-Häusermarkt kommen trübe Zahlen.

Wall Street – alle Augen heute Nachmittag auf Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Profis befürchten sich weiter anbahnende Massenarbeitslosigkeit!

Rating Mexiko – Fitch BBB- «Outlook stable».

Tornos – erwartet fürs erste Halbjahr einen Verlust.

Schaffner – 1 Hj 2019/20 (per 31.3.) Von einer Schwäche in einzelnen Teilmärkten gebremst, dazu im 2.Q. die Corona-Krise. Trotzdem im ersten Q. gegenüber Vj plus knapp 14pc mehr Umsatz.

Barry Callebaut – 1.Hj: gutes Wachstum, aber weniger schnell als erwartet. Gewinne knapp wie erwartet, aber vorsichtige Vorsagen (Corona).

Apple – stellt zweite Generation SE iPhone vor., senkt Preis für Einstiegsgerät in den USA $ 399. (auf deutscher Webseite € 479).

VAT – 1Q: starkes Wachstum dank Erholung Halbleiterindustrie. «Zuversicht fürs ganze Jahr trotz Corona!»

Zur Rose – 1.Q: beschleunigtes (kräftiges) Wachstum.

Temenos – Research Partners 220 (230) kaufen, HSBC 155 (170) kaufen.

Gurit – Baader-Helvea bleibt bei kaufen 1450.

Sika – Kepler Cheuvreux 170 (180) halten.

Ascom – UBS erhöht auf neutral (verkaufen) CHF 6.50 (8.50).

Vifor Pharma – UBS 150 (120) neutral (verkaufen).

Ams – Barclays passt massiv an : neues Kursziel 10 (34)

Geberit – Goldman Sachs 317 (313) verkaufen.

Swisscom – JP Morgan 521 (490) neutral (untergewichten),

Flughafen Zürich – ZKB marktgewichten, Julius Bär 120 halten, Vontobel kaufen 150.

EFG International – ZKB ist für übergewichten.

Adecco – RBC Capital Markets 51 (55) überdurchschnittlich!

Bitcoin – 6671 (6700/6488).

Ferner Osten - Tokio minus 1,6pc, Hongkong minus 0,3pc, Schanghai plus 0,2pc, Seoul plus 0,1pc, Sydney minus 0,7pc, Dollar 0.9662, Euro 1.0522, CNY 7.0674, Gold 1721, Silber 15.46, Erdöl 27.77 (zwischenzeitlich auf 12Jahrestiefst).

Vorbörse – SMI zeigt sich gehalten/freundlich: Swisscom plus 0,8pc, Adecco, UBS plus 0,5pc, ABB minus 0,2pc, Ascom plus 3,4pc, VAC plus 3,4pc, IFCN plus 2,9pc, zur Rose minus 2,6pc, restliche Titel gehalten bis leicht freundlicher, übliche Volatilität angesagt.

Tendenz - DAX plus 84 Punkte, CAC plus 19 Punkte. SMI vorbörslich plus 59 Punkte, Dow Jones Futures plus 87 Punkte.