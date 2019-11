Chaos in Hongkong - Impeachment-Start in Washington - überall hohe Nervosität!

Wall Street – schloss unverändert – das hat es in der Geschichte des DJIA erst einmal gegeben (April 2014), mathematisch 1 zu ……………

Wall Street II – Präsident Trump sprach gestern vor dem Economic Club of New York. Keine Breaking News, wies einfach darauf hin, dass die Chinesen «sterben», um einen Deal abzuschliessen («Dying to make a deal»). Und dass die amerikanische Wirtschaft floriere wie noch nie. Bestätigte auch, dass die Chinesen in grossem Stil landwirtschaftliche Produkte kaufen (China has already begun big agriculture purchases).

Indices – S&P und Nasdaq mit neuen Rekordkursen, DJ stellt gestrigen Rekord ein.

Tesla – plant eine Fabrik in der Grossregion Berlin (Brandenburg)!

Washington – Impeachment-Hearings: starten heute, werden erstmals in der amerikanischen Geschichte voll und live von vielen Fernseh-Stationen übertragen und abends wiederholt «…damit jeder Zuschauer die Möglichkeit hat, das Verfahren zu sehen» (und zu beurteilen).

FED – Chef Jerome Powell wird heute vor dem Kongress berichten über den Stand der Wirtschaft (to give congressional testimony on the state of the economy).

U-Blox: beendet Rechtsstreit mit Interdigital, schliesst neues Lizenzabkommen.

Sunrise – 3.Q: UPC-Deal endgültig begraben – mit einer Konventionalstrafe von CHF 50 Millionen hat sich Sunrise «losgekauft». 3.Q. mit Gewinnsprung: deutlich mehr verdient! Aber Konventionalstrafe wird Grossteil des Jahresgewinn auffressen…

Bâloise – 3.Q: beachtliche Dynamik, aber Prämienwachstum etwas schwächer als erhofft – UBS bestätigt Kauf 195.

Orascom DH – 9M: starkes Umsatzwachstum plus 42,7pc.

Lonza – gestern schwer gehämmert: Goldman Sachs bleibt bei 320 neutral, Julius Bär 375 best buy.

PSP – Morgan Stanley bleibt bei 100 untergewichten, Deutsche Bank 105 (99) halten, Vontobel bleibt bei 115 halten, Julius Bär bleibt bei 30 halten.

Flughafen Zürich – Julius Bär 164 verkaufen (Passagieraufkommen Oktober mit 1,2pc gegenüber Vorjahr).

Bitcoin – 8741 (9133/8701).

Ferner Osten - Tokio minus 0,8pc, Hongkong minus 2,1pc (weiterhin heftige Unruhen, verstärkter Widerstand gegen Polizei, Hauptverkehrsstrassen und U-Bahn-Eingänge blockiert, kein Ende absehbar), Schanghai minus 0,3pc, Seoul minus 0,8pc, Singapur minus 0,8pc, Sydney minus 0,8pc, Dollar 0.9914, Euro 1.0930, CNY 7.0158, Gold 1463, Silber 16.96, Erdöl 61.78.

Vorbörse – nachgebend: Swiss Life, Swisscom minus 0,4pc, ABB, UBS minus 0,8pc, Aryzta plus 1,2pc, EFG plus 0,5pc, Bâloise plus 0,4pc, restliche Titel meist leichter, Volatilität bleibt.

Tendenz - Footsie minus 41 Punkte, DAX minus 60 Punkte, CAC minus 15 Punkte. SMI vorbörslich minus 48 Punkte, Dow Jones Futures minus 55 Punkte.