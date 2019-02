China Aktien und Währung fest!

Wall Street – Trader sehen wilde Woche: Mueller-Untersuchungsbericht, China, Nordkorea, Brexit, FED, Venezuela- USA Vizepräsident Pence will heute noch konkrete Schritte und klare Aktionen (concrete steps and clear actions).

China(/SA – Trump spricht von bevorstehendem Durchbruch bei den Verhandlungen. Trump - Tariferhöhungen und neue Tarife per 1. März bis auf weiteres suspendiert! Treffen mit Präsident Xi wird konkret (in Florida?!).

Nordkorea/USA – Kim mit Panzerzug unterwegs nach Hanoi, 4500 km-Reise! 2-Tagestreffen Mittwoch/Donnerstag steht. Trump gibt aber nochmals «Vorsichtswarnung».

Brexit – May verschiebt Abstimmung auf 12. März, nur noch 17 Tage vor dem Austrittsdatum. Gerüchte jagen sich. Will auch EU Austritt noch länger verschieben? Die Gerüchte lauten: EU mit Verschiebungsofferte bis 2021. Würde alles wieder auf den Kopf stellen!

Roche –übernimmt für 4,3 Milliarden Dollar (114.50 Dollar pro Aktie) die US-Biotechfirma Spark Therapeutics. «grosser Fischzug» kommentiert das Wall Street Journal. Spark-Aktien notierten letzte Woche noch bei 50 Dollar!

SocGen – will weltweit 1600 Angestellte entlassen, betroffen sind Investmentbanking und Firmenkunden.

Valora – Bär geht auf 300 (270) halten: «Ausblick bleibt robust.»

Cembra Money Bank – UBS erhöht leicht auf 91 (90), ist aber neutral.

Adecco – UBS erhöht auf 57 (52) kaufen!

Swiss Re – Verwirrte Analysten? NordLB senkt auf 88 verkaufen, CFRA dagegen geht auf kaufen 112 (96).

Schindler PS – SogGen geht auf 260 (235) kaufen.

Bitcoin – 3859 (4807/3713).

Ferner Osten –Tokio plus 0,5pc, Hongkong plus 0,6pc, Shanghai plus 5,6pc! Singapur 0, Seoul plus 0,3pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9993 ! Euro 1.1336, CNY 6.6926! (tiefst 6.6903), Gold 1329, Silber 15.99, Erdöl 67.00.

Vorbörse – «freundlich » meldet der Handel vorerst: Swatch plus 1,1pc, Richemont plus 1pc, LafargeHolcim unverändert, AMS plus 0,9pc, GAM plus 0,3pc, Valora minus 0,8pc, restliche Titel gut gehalten, Volatilität bleibt vorerst erhalten.

Tendenz – Footsie plus 10 Punkte, DAX minus plus 57 Punkte, CAC plus 14 Punkte, SMI plus 30 Punkte, Dow Jones Futures plus 108 Punkte!