China – Iran – Huawei: wie weiter?

China/USA – Google entzieht Huawei die Android-Lizenz. Auf Druck und Verfügung von Washington hin. Da hat sich Trump aber einen formidablen Gegner mit viel, viel Geld ausgesucht! Bislang liefen die Handies von Huawei mit dem Google-Mobil-Betriebssystem Android. Und Qualcomm (76.62 minus 4,9pc) liefert(e) die Chips. Doch bereits hat Washington die Verbote wieder für 90 Tage gelockert, ist selber erschrocken. Die chinesischen Telecom-Operators haben 2018 für elf Milliarden Dollar Equipment aus den USA bezogen! Plötzlich schneiden sich die USA ins eigene Fleisch ohne eine geeignete Uebergangsperiode. Die Börsen reagieren sofort positiv auf die Entschärfung.

China/USA II – 170 amerikanische Schuhverkäufer-Unternehmen (footwear retailers) - u.a. Nike und Adidas - schreiben an Trump: «Stoppen Sie diesen katastrophalen Plan (der Strafzölle) –«urging Trump to end plan».

Iran – Ali Akbar Salehi, Atomminister: «wir haben die Produktionskapazität von Uran in den letzten Monaten vervierfacht!» Die lassen nichts anbrennen im Streit mit den USA! Gemäss Fachleuten ist das Uranium aber noch nicht waffenfähig.

Sonova – Geschäftsjahr 2018/2019: Beschleunigte Zunahme von Umsatz und Gewinn im zweiten Halbjahr. Gewinn pro Aktie CHF 6.98 plus 13,9pc, Dividende CHF 2.90 (2.60), ein Plus von 11,5pc. Ausblick 2019/20: Zuversicht! Erwartetes Umsatzwachstum von 6-8pc, Steigerung des bereinigten EBITA von 9-13pc, jeweilen in Lokalwährungen.

SG KB – Moody’s bestätigt Rating «Aa1» Ausblick stabil!

Bitcoin – 7881 (8410/7800).

Niki Lauda (70) gestorben!

Ferner Osten – Tokio minus 0,2pc, Hongkong plus 0,2pc, Seoul plus 0,7pc, Singapur minus 0,3pc, Dollar 1.0095, Euro 1.1272, CNY 6.9080, Gold 1276, Silber 14.44, Erdöl 72.07.

Vorbörse – freundliche Ansage, im Vordergrund Swiss Re plus 0,8pc, ABB, Adecco, UBS plus 0,5pc, AMS fest 4,4pc, VAC plus 2,4pc, UBX plus 1,9pc, Temenos plus 1,4pc, Sonova plus 0,9pc. Die anderen Titel alle freundlich gestellt, Volatilität bleibt erhalten!

Tendenz - Footsie plus 27 Punkte, DAX plus 64 Punkte, CAC plus 23 Punkte. SMI vorbörslich plus 51 Punkte, Dow Jones Futures plus 73 Punkte.