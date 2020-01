China-Seuchengefahr und WEF - die Börsen agieren hochnervös - hohe Volatilität wird ganzen Tag bleiben!

UBS – gutes 4.Q. – Erwartungen der Analysten übertroffen. Aber wegen anhaltenden Unsicherheiten im Umfeld (?) passt UBS Renditeziel nach unten an! Details kommen erst später!

Wall Street – IWF reduzierte globale BIP-Prognose zum sechsten Mal (!) in Folge. Klare Warnung: «Der Klimawandel wird die Wirtschaft treffen…»

Impeachment - heute beginnt Impeachment-Verhandlung im Senat: harter Schlagabtausch Republikaner/Demokraten zum Start erwartet!

Trump/WEF – Trump in Kloten gelandet – Weiterflug nach Davos per Heli. Wird um 11:20 im Kongresszentrum erwartet, wird dort um 11:30 die Eröffnungsrede halten! (Live am Fernsehen).

EU/Schweiz – Treffen am Vortag des WEF zwischen den Präsidentinnen Sommaruga und von der Leyen «ging in die Hosen». EU bleibt hart und unverbindlich, total unüblich und undiplomatisch verweigerte von der Leyen gar Teilnahme an einer gemeinsamen Pressekonferenz. Das verspricht noch harte Bandagen und wenig Bereitschaft zu einer Lösung der Rahmenprogramm-Probleme…

Galenica – 2019: Umsatz CHF 3,3 Milliarden Franken, ein Plus von 4,3pc.

Straumann – Jefferies 1140 (970) kaufen.

Bär – SocGen 40 (38) verkaufen, Citigroup 51 (49) neutral!

Schindler – UBS 148 (228) neutral.

Richemont – Independent Analysten 74 (70) verkaufen, ZKB hingegen ist für marktgewichten.

Komax – UBS 200 (245) verkaufen.

Glencore – Goldman Sachs GBP 2.80 (2.50) kaufen!

Bitcoin – 8625 (8695/8607).

China – grosse Ängste in China und Hongkong, ausgebrochener Corona-Lungenvirus könnte sich zur explosiven Seuche entwickeln. Kurz vor Beginn des Chinesischen Neujahrs. Mehr als eine Milliarde (!) Chinesen sind da auf Achse, ziehen in alle Provinzen «nach Hause». Behörden haben schon die WHO, Welt-Gesundheits-Organisation, eingeschaltet. «Wir müssen eine mögliche Panik um jeden Preis vermeiden». Börsen im Fernen Osten voll von diesen Ängsten erfasst! Neben China melden Südkorea und Japan erste Todesfälle…

Ferner Osten - Tokio minus 0,9pc, Hongkong minus 2,7pc, Schanghai minus 1,4pc, Seoul minus 1,0pc, Singapur minus 1,3pc, Sydney minus 0,2pc, Dollar 0.9678, Euro 1.0740, CNY 6.9020, Gold 1563, Silber 18.07, Erdöl 64.62.

Vorbörse – SMI klar nachgebend: Richemont minus 1,32pc, Credit Suisse minus 1,3pc, UBS minus 3,2pc, Galenica plus 1,0pc, Lonza plus 0,5pc, die anderen Titel nachgebend gestellt, weiter volatil.

Tendenz - Footsie minus 41 Punkte, DAX minus 94 Punkte, CAC minus 44 Punkte. SMI vorbörslich minus 48 Punkte, Dow Jones Futures minus 91 Punkte.