Titel – Chinas erneuter Rückgang Industrieproduktion verstimmt!

China – Industrieproduktion im Dezember zum zweiten Male mit minus 1,9pc (-1,8) rückläufig.

Wall Street – die nächsten zwei Wochen viele 2018-Ausweise. Die Hälfte aller SMI-Aktien , auch die Tech-Aktien Apple, Microsoft, Facebook, Alibaba, SAP, Qualcom, Tesla, Samsung und Sony.

Wall Street II – Trump droht mit zweitem Shutdown , «die Mauer muss auf jeden Fall her». Verunsichert zum Wochenbeginn die Börsen erneut.

FED – Sitzung am Dienstag/Mittwoch. Keine Zinsänderungen erwartet, aber Hinweise auf die nächsten Absichten. FED-Chef Jerome Powell will sich an einer Pressekonferenz detaillierter äussern.

Shutdown – Trump hat die Zündschnur wohl verlängert, aber die Sorgen und Probleme bleiben. Und die Mauer steht (noch) nicht.

Brexit – Dienstag grosse Debatte und dann Abstimmung. Neun Leute fragen, zehn Antworten. Alles offen, aber es wird sicherlich zu einem Schlagabtausch kommen. Die Zeit drängt für Grossbritannien…

China/USA – ernsthafte (serious) Gespräche angesetzt für 30./31. Januar in Washington auf höchster Ministerebene.

Clinton – Hillary Clinton – so Gerüchte in Washington – will es noch mal wissen. Nochmals gegen Trump?

LafargeHolcim – soll den Verkauf der philippinischen Töchter/Beteiligungen prüfen, um generell Schulden zu reduzieren.

Givaudan – Analysten widersprüchlich wie selten zuvor: Citi wiederholt Verkaufen 1700, Goldman Sachs 1950 verkaufen JP Morgan 2375 (2400) neutral, Morgan Stanley 2400 marktgewichten, Vontobel wiederholt Kauf 2650 und Baader Helvea bleibt bei kaufen 2450.

Zur Rose – Barenberg 150 (170) kaufen.

Temenos – Goldman Sachs geht auf 110 (128) zurück mit Verkaufsempfehlung.

Panalpina – Baader Helvea geht auf 180 halten, sieht, dass das Uebernahmeangebot von DSV wird abgelehnt.

Meier Tobler – Research Partners senkt auf 15 (20) halten: weiter schwache Ertragslage und unsichere Aussichten.

Rating – Fitch bestätigt «AAA» mit stabilem Ausblick für den Kanton Zürich.

Ferner Osten – Tokio minus 0,6pc, Hongkong minus 0,2pc, Shanghai minus 0,2pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney Feiertag, geschlossen , Dollar 0.9919, Euro 1.1315, CNY 6.7381! Gold 1301, Silber 15.77, Erdöl 60.78.

Edelmetalle – Gold überspringt 1300 mit grossem Volumen.

Bitcoin – 3467 (3598/3364).

Vorbörse – SMI minus 36 Punkte, Nestlé minus 0,3pc, UBS, Credit Suisse und Adecco minus 0,5pc, ABB minus 1,3pc, Temenos minus 2,1pc – Hauptharst der Titel nachgebend, erneute Volatilität bei dieser allgemeinen Unsicherheit erwartet.

Tendenz - Footsie minus 51 Punkte, DAX minus 54 Punkte, CAC plus 18 Punkte, SMI minus 41 Punkte, Dow Jones Futures minus 96 Punkte.