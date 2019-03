China/USA Deal vor Monatsende?

Peking – morgen eröffnet der 13. Nationale Volkskongress.

Wall Street – China und die USA sprechen von einem wahrscheinlichen Abschluss bis Ende Monat. Die Börsen reagieren erleichtert, aber unterschwelliges Mittrauen bleibt. «Wir wollen zuerst Genaueres hören».

Orior – 2018: echtes Wachstum, Markanteile gewonnen. Dividende wird erneut erhöht, von CHF 2,17 auf CHF 2.24. Zuversicht fürs laufende Jahr, trotz anspruchsvollem Umfeld.

SNB – 2018 Verlust 14,9 Milliarden Franken (im Vorjahr Gewinn 54,4 Milliarden). Dank Ausschüttungsreserven ein Bilanzgewinn von 47 Milliarden Franken. Es wird eine Dividende von 15 Franken (gesetzliche Höchstdividende) ausgeschüttet. Dazu eine Gewinnausschüttung von einer Milliarden Franken an Bund und Kantone. Dazu eine weitere Milliarde an Bund und Kantone. Der auszuschüttende Betrag von insgesamt zwei Milliarden Franken geht zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone. Danach beträgt die Ausschüttungsreserve noch 45 Milliarden Franken. Verluste auf Fremdwährungspositionen, Zinspapieren und Beteiligungspapieren brachten die Verluste. Schwacher Trost: die Negativzinsen brachten zwei Milliarden ein.

Zur Rose – Vanessa Frey und Dr. Heinz O. Baumgartner stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl. Offen wird zugegeben, dass grosse Differenzen in Sachen Wachstumsstrategie zu diesem Schritt geführt haben. An der GV vom 23. Mai sollen neue VRs vorgeschlagen werden.

Novartis – Phase3-Studie von «Cosentyx » zeigt starke Erfolge. Neun von zehn Probanten haben bei der Schuppenflechte eine fast reine Haut erhalten.

Kühne + Nagel – RBC Capital Markets senkt Kursziel auf 150 (160), geht aber auf überdurfhschnittlich: attraktiv hohe Dividendenrendite.

Bitcoin – 3732 (4432/3689).

Ferner Osten –Tokio plus 1,0pc, Hongkong plus 0,7pc, Shanghai plus 1,1! (Tageshöchst plus 2,7pc), Singapur plus 0,2pc, Seoul minus 0,2pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9995! Euro 1.1356, CNY 6.6962! Gold 1294, Silber 15.23, Erdöl 65.26.

Vorbörse – freundlich, aber nicht «heiss». Credit Suisse plus 0,6pc, Swatch plus 0,5pc (China). ABB plus 0,5pc. Novartis ex Dividende. Wenn die europäischen Börsen in Fahrt kommen, wird Volatilität wieder gross geschrieben werden.

Tendenz – Footsie plus 26 Punkte, DAX plus 56 Punkte, CAC plus 25 Punkte, SMI plus 9 Punkte, Dow Jones Futures plus 101 Punkte.