China/USA - kleiner Deal steht - Börsen spurten - alle Indices auf Rekordhoch!

Grossbritannien – «Erdrutsch»-Sieg der Konservativen! (provisorisch: Konservative 355, Labour 202, Schotten 48). Tory-Chef Johnson wird jetzt den Brexit durchziehen. «Ende Januar sind wir aus der EU raus» ist seine klare Ansage. Pfund-Rallye.

EZB – an den Zinsen wird nicht gerüttelt! Christine Lagarde mit neuem Stil, sie wird sicherlich einiges noch umkrempeln!

Wall Street – vorbörslich fester – Tagesnews werden bestimmen, noch viele Meinungen offen. Und das Wochenende wird auch noch Reflexionen bringen. Dow Jones Futures vorbörslich plus 130 Punkte! Aber sehr volatil!

Flughafen Zürich – Kauft von der Priora Suisse AG. 36 Objekte im oder um den Flughafen. Für Entwicklung im Osten (Fracht), Süden (Werftareal) und im Westen (Entwicklungsgebiet). Ausgenommen ist der Balsberg, ex-Sitz der Swissair. Hier wird die Priora Suisse AG. unter dem Namen «First District» selber eine grosse Immobilienentwicklung realisieren.

Swiss Prime Site – gibt Seniorenbetreuung auf, hat diesen Bereich an die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis verkauft. Stillschweigen zum Preis.

Nestlé – Bryan Garnier bleibt bei neutral 103, Barclays bei 115 übergewichten, Goldman Sachs und Kepler Cheuvreux bleibt bei 115 kaufen, Julius Bär und Vontobel bei 116 kaufen, Oddo Research 117 kaufen, Jefferies bei 118 kaufen, JP Morgan und Morgan Stanley bleiben bei 120 übergewichten, SocGen bei 121 kaufen!

ABB – holt interessanten Auftrag in Italien: CHF 100 Millionen für Stromnetz-Betreiber Terna.

Roche – Phase-III_Studie Ziele erreicht bei einer Kombinationstherapie gegen Hautkrebs.

Bank Linth – strafft die Zügel: Ressort Operations und Services wird per 31. März aufgelöst, Leiter Roland Greber «wird die Bank verlassen.» Er war seit 2013 in der Geschäftsleitung. Er hat erfolgreich die vielen Um- und Neubauten der Bank geleitet. Der Verwaltungsrat wird auf 5 (7) verschlankt. Urs Müller (Leiter Retail & Corporate Banking der LLB) wird neuer VR-Präsident, der bisherige Ralph Siegl bleibt als Vizepräsident. LLB verstärkt klar den Griff auf ihre Tochter Bank Linth.

Bitcoin – 7215 (7244/7183).

Japan – «Tankan»-Report – Vertrauen der japanischen Produzenten auf einem Sechsjahrestief!

Ferner Osten - Tokio plus 2,6pc, Hongkong plus 2,4pc, Schanghai plus 1,8pc, Seoul plus 1,5pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney plus 0,5pc, Dollar 0.9856, Euro 1.1009, CNY 6.9843!, Gold 1467, Silber 16.88, Erdöl 64.69.

Vorbörse – Erleichterungsrallye?! – Roche plus 1,5pc, Richemont und Swatch plus 1,1pc, ams plus 2,6pc, Dufry, Temenos und VAC plus 1,1pc, restliche Titel durchwegs freundlich gestellt, heute sehr viel Volatilität angesagt: plus Wochenend-Bedenken, da vieles noch ungeklärt!

Tendenz - Footsie plus 14 Punkte, DAX plus 165 Punkte (sehr volatil) , CAC plus 84 Punkte. SMI vorbörslich plus 40 Punkte, Dow Jones Futures plus 123 Punkte.