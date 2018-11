China/USA wird sich wieder zuspitzen!

APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation – Gipfeltreffen in Port Moresi/Papua Neu Guinea: US Vize Mike Penn greift China frontal wegen Handelskrieg an, droht mit weiteren Strafzöllen in Milliardenhöhe (!), heftiges Rededuell: Fronten verhärten sich sofort. Erstmals gibt es nicht einmal ein Schlusskommunique, weil die Jungs so zerstritten sind. Und nächste Woche schon wollen sich Trump und Xi Jin Ping in Buenos Aires treffen, „…um Lösungen zu finden…“?

Brexit – Verwirrung total in London. Zehn Meldungen, elf Meinungen. PM May mit Rücken an der Wand, kämpft ums politische Überleben. Färbt auf die europäische Stimmung ab, trägt zur Nervosität der Märkte bei. EU-Gipfel startet am nächsten Wochenende. Bis dahin bleibt Nervosität.

ABB – Hitachi in Gespräch zum Kauf der AB-Strom-Sparte!

Novartis – Goldman Sachs geht auf 110 (88).

Roche – Goldman Sachs geht von starkem Überzeugungskauf auf kaufen zurück, sieht 300, kurzfristig Gegenwind, längerfristige Wachstumsaussichten aber intakt. Gewinnschätzungen bleiben unverändert.

Oerlikon – SocGen 15.50(18.50) kaufen.

Ams – Credit Suisse senkt auf 27.50 (35) neutral.

Kühne & Nagel – Kepler Cheuvreux senkt auf 140 (159) halten.

Panalpina – Kepler Cheuvreux senkt auf 125 (135) halten.

Huber & Suhner – UBS 67 (56.50) neutral.

Burckhardt – UBS nimmt Analyse wieder auf mit 250 verkaufen.

ABB - für Julius Bär weiterhin 21 Halten. Goldman Sachs hingegen ist für einen Überzeugungskauf 30.50.

Zurich – Credit Suisse geht auf 340 (365) zurück, bleibt aber bei überdurchschnittlich.

Flughafen Zürich – Citigroup Erstanalyse: 146 verkaufen.

Ferner Osten - Tokio plus 0,8pc, Hongkong plus 0,7pc, Shanghai plus 0,9pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur minus 0,7pc, Sydney plus 0,3pc. Dollar 1.0001! Euro 1.1405, CNY 6.9422, Gold 1219, Silber 14.37, Erdöl 67.41.

Erdöl – USA – erstmals seit 1949 (!) – Nettoexporteur in Erdöl.

Bitcoin – 5488 weiter unter Abgaben leidend.

Optionen/Vorbörse – SMI leicht freundlich, aber noch nicht überzeugend. Gesucht ABB, Novartis, Oerlikon, SIG und Ceva. Restliche Titel knapp gehalten oder etwas leichtere Indikationen. „Man sieht noch nicht, wohin der Zug will…“

Tendenz - Footsie minus 21 Punkte, DAX plus 14 Punkte, CAC minus 6 Punkte. SMI vorbörslich plus 20 Punkte, Dow Jones Futures minus 73 Punkte.

USA – Donnerstag Thanksgiving Day (Erntedankfest), alles geschlossen, Freitag nur reduziert offen.