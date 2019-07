Credit Suisse und LafargeHolcim als Renner!

Credit Suisse – überrascht alle Analysten – starker 2.Q/1.Hj-Ausweis – Reingewinn plus 45 Prozent auf 937 Millionen Franken. CEO Tidjane Thiam: «Restrukturierung greift voll.»

LafargeHolcim – starkes 1.Hj: Umsatz plus 3,5pc., deutliche Verbesserung des free cash flow, Konzerngewinn mit plus 110pc mehr als verdoppelt, Nettoverschuldung um 30pc abgebaut. Alle zuversichtlichen Ziele fürs ganze 2019 «auf Kurs». Gewinn pro Aktie CHF 1.30 (0.62).

Wall Street – Händler – wie die Schlange auf die Maus schauen alle gebannt auf FED und die zu erwartenden Reaktionen.

China/USA – Delegationen trafen sich erstmals in Schanghai. Gemeinsames Nachtessen (Jazzfestival). Noch keine brauchbaren Indikationen, ausser dass Trump wacker tweetet und China warnt, nicht weiter zu verzögern. Im engsten Kreis unterstellt er den Chinesen, sie wollten das Ganze herausziehen bis nach den Neuwahlen. Trumps harte Tweets lassen darauf schliessen, dass die Verhandlungen (noch) nicht sehr erfolgreich verlaufen.

Brexit – Pfund wird weiter gehämmert, Johnson Ultimatum an EU ist dort nicht gut angekommen!

Apple – 3.Q: $ 2.18, diluted minus 7pc. Aber Analystenerwartungen waren 2.10. Aktie gesucht.

L’Oréal – 2.Q : Umsatz 7,25 Milliarden Euro, plus 9,8pc, operativer Gewinn plus 12,1pc! Aktienrückkauf 750 Millionen Euro! Nordamerika-Geschäft enttäuscht. JP Morgen bleibt aber bei übergewichten mit Kursziel 270 Euro.

Swiss Re – Gewinn 953 Millionen Dollar, Prämien plus 7,9pc auf 18,2 Milliarden, Eigenkapital 30,1 Milliarden Dollar. Credit Suisse 112 (115) überdurchschnittlich. Schaden- und Restrukturierungskosten belasten. Aber Resultat über Analystenerwartungen.

Leonteq – Credit Suisse 40 /46) neutral.

Dufry – Vontobel 125 kaufen.

Georg Fischer – Research Partners 1000 (1100) kaufen, obwohl Prognosen fürs ganze Jahr klar gesenkt werden.

SIG – Vontobel bleibt bei halten 10.70, UBS wiederholt Kaufempfehlung 12.80, Goldman Sachs 14 Conviction Buy, Credit Suisse 14.50 (14.20) überdurchschnittlich.

Autoneum – UBS reduziert Kursziel auf 118 (121) neutral.

Bitcoin – 9578 (10036/9373).

Ferner Osten –Tokio minus 0,7pc, Hongkong minus 1,3pc, Schanghai minus 0,5pc (heute begannen Verhandlungen USA/China in Schanghai), Seoul minus 0,2pc, Sydney minus 0,5pc, Singapur minus 0,6pc Dollar 0.9913, Euro 1.1047, CNY 6.8830, Gold 1431, Silber 16.50, Erdöl 65.25 (grosse Umsätze in Optionen).

Vorbörse – klar freundlich: Credit Suisse plus 2,9pc, Swiss Re plus 2,3pc, Richemont plus 0,6pc, LafargeHolcim minus 0,2poc., freundlich volatiler Tagestrend angesagt.

Tendenz – Footsie minus 1 Punkt, DAX plus 15 Punkte, CAC plus 2 Punkte, SMI minus 15 Punkte, Dow Jones Futures plus 74 Punkte!