Der grosse Cash-Hort drängt weiter zum Aktienmarkt!

Wall Street – alle drei Indices auf erneut auf Rekordkurs. Nasdaq erstmals in seiner Geschichte mit Schluss 9022 über 9000 Punkte! Als ob es morgen keine Aktien mehr gäbe. Heute wird nochmals zu Beginn ein Rush angesagt; ob er durchsteht vor dem letzten Wochenende des Jahres ist bei den Tradern und Institutionellen in New York heute die grosse Frage. Auslandsbörse lassen noch keine Schlussfolgerung zu. Tagesneuheiten werden eine Rolle spielen, die Volatilität ist auf jeden Fall jetzt schon hoch.

«Gold und Silber lob ich mir!» Ist wieder die Devisen von Edelmetallhändlern. Im Fernen Osten heute früh an allen Märkten «flotte» Goldnachfrage, der Kurs hat sich klar über 1500 katapultiert. Silber, das «Gold des armen Mannes» zieht gleichfalls mit beachtlichen Umsätzen bis auf 17.86 nach und drängt nach 18.

Dätwyler – verkauft Distrelec und Nedis – harte Konsequenz: Nicht-liquiditätswirksamer Verlust von CHF 670 Mio, Vontobel trotzdem für kaufen 190!

Logitech – Citi geht auf 53 (46) kaufen!

Swatch Group – Kepler Cheuvreux bleibt bei 325 kaufen.

DKSH ZKB bleibt weiter bei kaufen, Kepler Cheuvreux kaufen 60.

Roche GS – Vontobel weiter für kaufen bei 338.

Bitcoin – 7184 (7241/7171).

Ferner Osten - Tokio minus 0,3pc, Hongkong plus 1,2pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,1pc, Singapur plus 0,1 , Sydney plus 0,4pc, Dollar 0.9801, Euro 1.0892, CNY 6.9991, Gold 1509, Silber 17.82, Erdöl 68.00.

Vorbörse – SMI gut gehalten, ABB, Adecco, UBS plus 0,3pc, Dätwyler plus 1,7pc, restliche Titel gut gehalten und leicht freundlicher, aber Volatlilität bleibt.

Tendenz - Footsie plus 26 Punkte, DAX plus 73 Punkte, SMI vorbörslich plus 66 Punkte, Dow Jones Futures plus 47 Punkte.