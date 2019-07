Deutsche Bank - weiteres Schrumpfen angesagt!

Wall Street – alles dreht sich heute ums FED.

Deutsche Bank - zieht sich jetzt auch aus dem Zertifikategeschäft zurück.

China/USA – Washingtoner Pressekreise melden auf verschiedenen Kanälen: «Einigung mit China noch meilenweit entfernt, keine Spur von Annäherung». Der Börsenhandel leidet entsprechend.

FED-Chef Jerome Powell heute vor dem Kongressausschuss. Er soll zwei Tage lang Rede und Antwort stehen. Hoher Erwartungsdruck, dass er Substanzielles sagen wird!

Boeing – harte Zeiten bevorstehend: im 1.Q. gerade mal 13 neue Jets-Bestellungen für die zivile Luftfahrt. Vor einem Jahr purzelten neue 277 Aufträge in die Bücher!

Burckhardt Compression – übt Call Option zur Uebernahme der Mehrheit der amerikanischen Arkos Field Services aus.

Partners Group – übernimmt bekannten deutschen Spielwarenhersteller Schleich.

London – Pfund auf Zweijahrestief: Angst vor hartem Brexit nimmt zu.

Zement – LafargeHolcim 4.0 für Zementproduktion: lanciert die «Plants of Tomorrow».

Bâloise – erwartet ausserordentliches 1.Hj.

Helvetic – verkauft Fokker-Flotte nach Australien. Jetzt voll auf Embraer fokussiert.

Swiss Re – JP Morgan erhöht auf 120 (112) übergewichten.

Ems Chemie – Kepler Cheuvreux erhöht auf 450 (440), abbauen.

Autoneum – ZKB geht direkt auf untergewichten – anhaltende operative Probleme, «Aktie wird mittelfristig den Markt unterperformen.»

Sonova – Credit Suisse erhöht auf 250 (240) überdurchschnittlich.

Emmi – UBS 815 (880) verkaufen (neutral) nimmt Gewinnschätzungen zurück.

Adecco – UBS geht auf 61 (57) kaufen, Talsohle bald erreicht?

Bitcoin – 12979 (13405/12509).

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 0,4pc, Schanghai minus 0,2pc, Seoul plus 0,5pc, Singapur plus 0,5pc, Sydney plus 0,5pc. Dollar 0.9930, Euro 1.1131 CNY 6.8841, Gold 1392, Silber 15.08, Erdöl 64.78.

Vorbörse – gut gehalten, besser Bâloise, leichter Emmi. Übrige Titel gehalten, Volatilität bleibt.

Tendenz - Footsie minus 2 Punkte, DAX plus 11 Punkte. SMI vorbörslich minus 8 Punkte, DJ Futures minus 21 Punkte.