Die Börsen ein einziges Minenfeld - China-Verhandlungen und Syrien bleiben Hauptpunkte!

Wall Street – China-Delegation in Washington eingetroffen. Aufkeimende Hoffnungen auf mindestens einen Teildeal trieben gestern die Wall Street an. Chinesen geben sich aber sehr zurückhaltend. Amerikanischer Handelsminister Ross: «Amerika will einen Deal» («US wants to make a deal»).

Syrien – Türkische Angriffe laufen. Amerikanische Veteranen „sehr unglücklich“, dass die USA die bisherigen „Waffenbrüder“, die Kurden, schmählich im Stich lassen. Teilweise bittere Kommentare. („Never ever leave a Buddy behind!“ Lass nie einen Kameraden im Stich). Veteranen waren bisher immer grosse Stütze für Trump! Erschrocken ob dieser Reaktion droht er den Türken jetzt mit schwerem wirtschaftlichen Schaden. Vermutlich zu spät.

Brexit – Johnson in Irland – letzte Chance auf einen Deal?

FED – Bedenken ob eines möglichen Lehmann-Moments. Wird das FED aggressiver handeln?

Bossard Group – 3.Q. Umsatz CHF 218,5 Millionen, plus 2,7pc im Jahresvergleich. Asien und Europa ok, Sorgenkind bleiben die USA.

Givaudan – 9M Umsatz: 4,66 Milliarden Franken, organisches Umsatzwachstum 6,4pc. Umsatz- und operative Gewinnprognose bestätigt!

LafargeHolcim – Verzichtet auf Übernahme-Angebot für BASF-Teile.

Autoneum – Kepler Cheuvreux senkt Kursziel auf 80 (100) abbauen!

Sunrise – Berenberg Bank erhöht auf 87 (85) kaufen, erhöht Gewinnschätzungen.

Adecco – Moodys bestätigt Rating „Baa1“mit stabilem Ausblick.

Bitcoin - 8584 (8922/8506).

Ferner Osten - Tokio plus 0,5pc, Hongkong plus 0,4pc, Schanghai plus 0,6 pc, Seoul minus 0,6pc, Singapur minus 0,2pc, Sydney flat, Dollar 0.9945, Euro 1.0930, CNY 7.1130, Gold 1505, Silber 17.68, Erdöl 58.15.

Vorbörse – SMI gut disponiert, aber trotzdem vorsichtig: China-Erwartungen bei Richemont plus 1,7pc und Swatch plus 1,5pc, LafargeHolcim plus 0,9pc, Givaudan plus 0,7pc, Ascom plus 1,1pc (1,3 Millionenauftrag aus Deutschland), Aryzta minus 0,2pc, restliche Titel gehalten, aber Volatilität wird wieder vorherrschen.

Tendenz - Footsie plus 12 Punkte, DAX plus 3 Punkte, CAC plus 10 Punkte. SMI vorbörslich plus 12 Punkte, Dow Jones Futures minus 38 Punkte.