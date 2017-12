Dow Jones rast durch 24 000!

Wall Street - CH-Aktien: sehr fest für Credit Suisse & Baer, fest Givaudan, Novartis, Lonza, Adecco, Zurich, gefragt Roche, Richemont und ABB.

Wall Street - War bockfest, rechnete fest mit "durchwinken" der Steuervorlage von Präsident Trump. Jetzt aber Zweifel. Misstrauen auch im Fernen Osten heute früh.

CH-Börse - UBS hat klare Meinung: positive Aktienaussichten, steigende Gewinne, weiter gute Konjunktur und geringes Korrekturrisiko!

Credit Suisse - Das Gros der Analysten ist für kaufen: Kepler Cheuvreux, UBS, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Baader-Helvea. Keine Kritik mehr?

Temenos - Das erst am 1. November gestartete Aktienrückkaufprogramm ist bereits beendet. Das anvisierte Kaufvolumen von 150 Millionen Franken ist bereits erreicht worden!

Sonova - Vor drei Jahren gestartete Aktienrückkaufprogramm wird heute beendet. 1 842 400 (2,74pc des AK) für 241 zurückgekauft!

Bitcoin - Schluss 9101.64 - schwer gehämmert!

Basilea - Erweitert bestehende Lizenzvereinbarung mit Pfizer fürs Antimykotikum "Cresemba" auf China und den asiatisch-pazifischen Raum. Erwirbt damit Anspruch bis 226 Millionen (!) Dollar an zusätzlichen Abschlags- und Meilensteinzahlungen. Die laufenden Betriebsverluste von monatlich zwei Millionen Franken haben sich inzwischen halbiert!

Novartis - ZKB für übergewichten.

Zurich - Kepler Cheuvreux halten bis 315 (300).

China - Wachstum chinesische Industrie im November abgeschwächt. Caixin-Einkaufsmanagerindex auf 50,8 (51,0) zurückgefallen. Tiefster seit fünf Monaten.

Japan - Arbeitslosenquote Oktober unverändert 2,8pc.

Ferner Osten - Tokio plus 0,4pc, Hongkong minus 0,2pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney plus 0,3pc. Dollar 0.9836, Euro 1.1710, CNY 6.6091, Gold 1275, Silber 16.44, Erdöl 63.57.

Optionen/Vorbörse - Alles eher leichter notiert, Wochenendbedenken dämpfen Aktivitäten. Gesucht Credit Suisse und Richemont. Verwirrung Washington/London artet aus, Trump wird von London angeschossen!

Tendenz - Footsie minus 45 Punkte, DAX minus 8 Punkte, CAC minus 25 Punkte. SMI vorbörslich minus 32 Punkte.