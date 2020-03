Erdöl im freien Fall - zeitweise minus 12 Dollar! - Fernost im Sturzflug! UBS/Credit Suisse in den Keller!

OPEC – Öl stürzt ab, Brent zeitweise minus 14 Dollar! Saudi-Arabien will Förderung stark kürzen, um Russland denkt nicht daran: Moskau braucht die Erlöse dringend! Saudi-Arabien am längeren Ende? Und das um jeden Preis!

Erdöl – Goldman Sachs: «Erdöl könnte auf 20 Dollar absacken, wenn die beiden (Saudi und Russen) sind weiter bis aufs Blut bekämpfen!»

Seco – Arbeitsmarktdaten Februar: Arbeitslosigkeit 2,5pc (2,6).

CH-Ausweise 2019 – morgen Höhepunkt: Schweiter, Sensirion, TX Group, Huber+Suhner, Aryzta, Flughafen Zürich, Galenica, Geberit, Rieter, VP Bank!

Saudi-Arabien schliesst wegen Virengefahr alle Schulen und Universitäten.

Corona-Virus – Staat New York im Notstand-Status. Zahl der Angesteckten hat sich innert 24 Stunden mehr als verdoppelt. Kalifornien lässt Kreuzschiff «Grand Princess» (3500 Passagiere, davon 4 Schweizer) in Oakland andocken. Grosse Quarantäne in militärischen Einrichtungen.

Virus Schweiz – BAG 281 bestätigte Ansteckungen, zwei Tote. Italien verweigert der Centovalli-Bahn die Einfahrt auf italienisches Gebiet! Grenzgänger dürften – vorerst – weiter in die Schweiz.

Italien – 7300 Angesteckte, 366 Tote, Japan heute früh offiziell: 13 Tote, 1100 Angesteckte.

Wall Street – alle Indices «down Limit» gestellt. Höchste Volatilität und Nervosität. Ölkrieg mit erster Priorität, dann Virus und Wahlen.

Tornos – 2019: Autokrise = stark reduzierter Gewinn, Dividende fällt aus, Gürtel wird nochmals enger geschnallt.

Swatch – Oddo senkt auf 220 (240) abbauen!

Landis+Gyr – Vontobel weiter für abbauen 78.

Bitcoin – 7910 (8165/7690).

Währungen – kanadischer Dollar und norwegische Kronau beide sackschwach! CHF bockfest, SNB am Intervenieren!?

Börsen Mittler Osten – Kuwait minus 10,0pc, Saudi Arabien minus 8,3pc, Dubai minus 7,0pc (alles Momentaufnahmen, Börsen sehr nervös und volatil!).

Ferner Osten – Märkte hypernervös, alles mehr oder weniger Momentaufnahmen und Stimmungsbilder: Tokio minus 5,1pc (Nikkei unter 20 000), Hongkong minus 3,6pc, Schanghai minus 3,0pc, Seoul minus 4,3pc, Singapur minus 4,7pc, Dollar 0.9231, Euro 1.0551, CNY 6.9484, Gold 1680 (zeitweise über 1700), Silber 16.80 , Erdöl 33.31 (tiefst 31.02!).

Vorbörse – SMI gehämmert – alles im Minus: Swiss Life minus 2,9pc, Surveillance minus 2,9pc, Credit Suisse minus 7,5pc!, UBS minus 8,0pc, VIF minus 2,7pc, Logitech minus 6pc, VAC minus 6,3pc.

Tendenz – alles hypernervös, höchste Volatilität, wilde Ausschläge: Footsie minus 598 Punkte, DAX minus 1006 Punkte, CAC minus 499 Punkte. SMI vorbörslich minus 402 Punkte, Dow Jones Futures minus 1258 Punkte, alle US-Aktienfuture-Indices «Down Limit»!