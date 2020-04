Erdöl mit starker Erholung - aber Zweifel ob das hält?!

Credit Suisse – 1.Q: Gewinn plus 75pc, aber grosse Rückstellungen von CHF 568 Millionen vermiesen. CEO Thomas Gottstein: «…in den kommenden Quartalen könnte es nötig sein, weitere Reserven zu bilden und Wertberichtigungen vorzunehmen, insbesondere im Corporate-Banking-Geschäft und bei sonstigen Darlehen ausserhalb der Schweiz und im Hinblick auf unsere Anlagen im Asset Management…» Alles gesagt?

CH-Nationalbank 1.Q: Verlust CHF 38,2 Milliarden Franken. Schlechte Börsen und unfreundliche Währungen (hier 41,2 Milliarden Verluste). Gold plus 2,8 Milliarden und Negativzinsen 0,3 Milliarden sind nur ein schwacher Trost. Corona-Krise wird klar als Hauptgrund genannt. Keine Aussicht für Rest des Jahres.

Idorsia – 1.Q: Verlust CHF 0.91 (0.81) pro Aktie.

Wall Street – Erdöl auf technischem Erholungstrip dürfte auch heute Wall Street stimulieren. Aber Corona lähmt weiterhin grosse Teile.

Novartis – erhält von FDA Sonderstatus für «Kymriah» gegen follikulares Lymphom.

Daimler – Gewinn bricht stark ein!

Roche – DZ Bank 324 (315) halten, Julius Bär 335 halten, Vontobel bleibt bei kaufen 343, UBS ist weiter für kaufen 350, Morgan Stanley bleibt bei übergewichten 360, JP Morgan 400 (375) übergewichten, Citi 395 kaufen.

Schindler PS – Morgan Stanley bleibt bei 185 untergewichten, Citi hingegen bleibt bei 195 neutral, nur Julius Bär setzt Kursziel auf 275 kaufen! UBS 230 (220) neutral.

VAT Group – UBS 175 (142) kaufen.

Bitcoin – 7126 (7166/6823).

Korea – BIP 1.Q. minus 1,4pc, stärkster Rückgang seit 2008!

Ferner Osten - Tokio plus 1,5pc, Hongkong plus 0,6pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 1.0pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney minus 0,4pc, Dollar 0.9715, Euro 1.0513, CNY 7.0801, Gold 1716, Silber 15.31, Erdöl 22.32.

Vorbörse – gut gehalten, Credit Suisse plus 1,1pc, LafargeHolcim plus 0,9pc, Sika heute ex Dividende minus 1,3pc, Leonteq plus 3,1pc, Idorsia plus 1,6pc, VAT Group plus 0,9pc, Dufry minus 9,9pc, restliche Titel gut gehalten, übliche Volatilität angesagt.

Tendenz - Footsie plus 5 Punkte, DAX plus 53 Punkte, CAC plus 37 Punkte. SMI vorbörslich plus 29 Punkte, Dow Jones Futures plus 64 Punkte.