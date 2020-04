Erholungs-Rallye angesagt - Futures alle fest(er)!

Ems Chemie – 1.Q: weltweiter Wirtschaftseinbruch wegen COVID-19, alle Autowerke ausserhalb China geschlossen, deutlich tiefere Absatzmengen (!), Liquidität gesichert, aber «aufgrund des weltweit äusserst negativen Marktumfelds wird das Betriebsergebnis (EBIT) 2020 unter Vorjahr ausfallen.» Frühe Gewinnwarnung sagt vieles aus… UBS bestätigt verkaufen 475, organischer Umsatzrückgang um 13pc im ersten Quartal, zweites Quartal dürfte noch schwächer ausfallen…

Geberit – 1.Q. ok, aber seit März dämpft Corona-19.

Burkhalter – Gewinn 2019 minus 5,2pc. GV soll nochmals über Dividende befinden.

OPEC – Treffen Wien auf Donnerstag verschoben, Russland und Saudi-Arabien weiter im Clinch!

Grossbritannien – Premier Boris Johnson ins Spital eingeliefert worden. War schon seit zehn Tagen in Quarantäne, jetzt hat sich Zustand offensichtlich verschlechtert!

Virus – US 331 151 (!) Angesteckte – 9 458 Tote. Weltweit 1 260 104 Angesteckte, 68 148 Tote! Und Trump verspricht den Amerikanern Wochen mit schrecklich viel Toten, «bevor es besser wird.»

Virus New York – 220 000 Angesteckte, 4120 Tote. Aber erstmals rückläufige Ansteck-Zahlen.

Virus Kalifornien – 14 000+ Angesteckte, 325 Tote.

Wall Street – erste Anzeichen Rückgang Infektionen in einigen Ländern schürt Hoffnungen auf eine starke Erholung. Europäische Börsen vorerst fest(er), falls es anhält und «durchschlägt» wird es sich auf Wall Street übertragen. Futures alles festere Indikationen.

Nestlé – Merrill Lynch 117 (119) kaufen! Jefferies 93 (89) halten.

Swisscom – Goldman Sachs 370 (430) verkaufen!

Novartis – Deutsche Bank 92 (94) halten.

Sunrise – Goldman Sachs 72 (82) neutral.

Temenos – UBS 101 (12) verkaufen.

LafargeHolcim – DZ senkt auf 46 (56) kaufen.

Straumann – Kepler Cheuvreux nimmt Kursziel auf 770 (1140) zurück mit Kaufempfehlung.

Clariant – Kepler Cheuvreux 22 (26) kaufen.

DKSH – Credit Suisse 57 (50) überdurchschnittlich (unterdurchschnittlich).

Cosmo Pharma – Jefferies 112 (140) kaufen.

Ems Chemie – Kepler Cheuvreux 510 (520) abbauen !

Adecco – Deutsche Bank 36 (33) halten.

Bitcoin – 7037 (7042/6772), regere Umsätze.

Ferner Osten – China-Märkte geschlossen (Feiertag), Tokio plus 4,2pcSchluss, jetzt plus 5,6pc, Hongkong plus 2,3pc, Schanghai geschlossen Feiertag, Seoul plus 3,8pc, Singapur -, Sydney plus 4,3pc, Dollar 0.9768, Euro 1.0568, CNY 7.0915, Gold 1618, Silber 14.40, Erdöl 33.49.

Vorbörse – SMI gut gestimmt: ABB, UBS plus 4pc!, Adecco plus 3,9pc, Credit Suisse plus 3,7pc, Surveillance plus 1,9pc, Swisscom plus 2,0pc, Nestlé plus 2,3pc, AMS, COPN und DKSH plus 5,1pc, Vif plus 1,6pc, Barn plus 1,9pc. restliche Titel auch freundlich, hohe Volatilität angesagt.

Börsen Schweiz – Voravis: Karfreitag und Ostermontag geschlossen.

Tendenz - Footsie plus 155 Punkte, DAX plus 381 Punkte, CAC plus 142 Punkte. SMI vorbörslich plus 2236 Punkte, Dow Jones Futures plus 819 Punkte!