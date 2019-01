Eurobörsen mit guter Grundstimmung

Brexit – Weiterhin grosse Ringen hinter den Kulissen. Börsen wollen hier aber Wochenende abwarten, da in London hinter den Kulissen grosse politische Kulissen geschoben werden.

US/China – USA locken inoffiziell mit temporären Tarif-Erleichterungen, um die Verhandlungen «in Schwung» zu bringen. Börsen reagieren auf diese Gerüchte (aus dem Weissen Haus) bullish, Weisses Haus melden inoffiziell «weitere Fortschritte» bei den Verhandlungen. Chinas Vize Liu He kommt am 30./31. nach Washington für direkte Verhandlungen auf höchster Ebene. China braucht eine Entlastung!

WEF I – Trump streicht Teilnahme am WEF total. Lakonisch: «keine amerikanische Delegation».

WEF II–WEF-Risikobericht malt düsteres Bild: «Die Internationale Zusammenarbeit ist auf dem Tiefpunkt!»

US Banken – die enttäuschenden Morgan-Stanley dämpften die Nachfrage nach US-Bankaktien. Erste Ernüchterung?

Peking – POBC (Zentralbank) mit grosser Liquiditätsspritze. Und lässt gleichzeitig wissen, dass die Regierung ein massives Steuersenkungspaket vorbereite! Märkte reagieren positiv.

BB Biotech – 2018 mit roten Zahlen: CHF 471 Millionen Verlust!

Zehnder – Umsatz 2018 plus drei Prozent. Abschlusszahlen am 27. Februar.

Libor – 3Monatsrate 0,7010 (0,7028).

Sika – Baader-Helvea zurück zu kaufen, Kursziel 165 (163).

ams – UBS bleibt neutral, Kursziel 30.

Lonza – Baader-Helvea geht auf 343 (336) mit Kaufempfehlung.

Ems-Chemie – Baader-Helvea beginnt wieder mit Analyse, Kursziel 495 halten.

Straumann – ZKB ist für übergewichten, Vontobel bestätigt kaufen bis 900.

Novartis – UBS erhöht leicht auf 85, bleibt aber neutral.

UBS – Credit Suisse passt aktuelles Kursziel auf 20 (22) an, aber ist für überdurchschnittlich.

UBP – Union Bancaire Privèe: 2018 Gewinn minus acht Prozent auf CHF 202,4 Millionen.

Ferner Osten - Tokio plus 1,4pc, Hongkong plus 1,3pc, Shanghai plus 1,8pc, Seoul plus 0,9pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9936, Euro 1.1324, CNY 6.7696, Gold 1292, Silber 15.57, Erdöl 61.89.

Bitcoin – 3609 (3724/3593).

Edelmetall – Palladium spurtet wieder: heute früh höchst $ 1434.50 mit Umsätzen, dann Gewinnmitnahmen zurück auf 1377 und wieder auf 1421.

Vorbörse – Börsen versuchen – im Einklang mit positiven Fernen Osten – den Alleingang.

Tendenz - Footsie plus 30 Punkte, DAX plus 70 Punkte, CAC plus 26 Punkte, SMI plus 43 Punkte, Dow Jones Futures plus 86 Punkte!