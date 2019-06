Europa-Börsen misstrauisch - zu viele Probleme auf dem Tisch!

Wall Street – (wilde) Gerüchte, die «Operation Mexico» von Präsident Trump könnte «verschoben» werden, hat Wall Street in den letzten Minuten Vollgas gegeben. Alle Bankaktien fest, FED soll sich Gedanken machen, Zinsen früher zu senken. Treasuries haussieren.

Mexiko/USA – heute Verhandlungen im Weissen Haus, Vizepräsident Pence leitet Treffen, Mike Pompeo und Gegenpart Marcelo Ebrard such Lösung.

China – warnt seine Bürger vor Reisen in die USA: «zu unsicher in vielen Bereichen». Das trifft die amerikanische Tourismusbranche empfindlich, so es befolgt wird.

China II – Markit-Einkaufsmanagerindex 52,7 Punkte (54,5), niedrigster Stand seit Februar.

Aevis – zahlt die Anleihe 2.75pc 2014 über 145 Millionen Franken zurück. Hoher Cashbestand. Nettoverschuldung noch 360 Millionen Franken, Eigenkapital über 600 Millionen. Studiert Uebernahmen, hat aber noch nichts Konkretes in Sicht.

Zur Rose – intensiviert Zusammenarbeit mit der Migros-Gruppe, gründen gemeinsamen Webshop.

Dufry – erwirbt 60pc der russischen RegStaer Vnukovo (Flughäfen) – hatte 2018 58,8 Millionen Euro Umsatz.

Aryzta – Kepler Cheuvreux bleibt bei abbauen Kursziel noch CHF 1.25. Sieht anhaltende Absatzschwäche in Nordamerika. Baader-Helvea senkt auf CHF 1.50 (1.60) kaufen: «Turnaround braucht mehr Zeit als erwartet». Credit Suisse gibt den «Penny-Stock-Kiss», sieht gerade noch 85 Rappen, UBS bleibt neutral bei 1.35, Goldman Sachs neu Euro 1.27 (1.33) neutral.

Nestlé – Bär geht auf 108 (101) kaufen.

Schmolz + Bickenbach – UBS senkt Kursziel auf 0.65 (1.00) mit Kaufempfehlung.

Bitcoin – 7732 – (8284/7613).

Ferner Osten –Tokio plus 1,8pc, Hongkong plus 0,5pc, Schanghai plus 0,5pc, Seoul plus 0,3pc, Sydney plus 0,4pc, Dollar 0.9908, Euro 1.1173, CNY 6.9086, Gold 1329, Silber 14.83, Erdöl 61.56.

Vorbörse – freundlich aber nicht boomend, weiter volatil. Aryzta plus 0,7pc, ABB plus 0,4pc, Adecco plus 0,4pc, übrige Titel meist etwas freundlicher gestellt. Der Hausse an der Wall Street wird nicht getraut.

Tendenz – Footsie plus 2 Punkte, DAX plus 23 Punkte, CAC plus 7 Punkte, SMI plus 18 Punkte, Dow Jones Futures plus 24 Punkte!