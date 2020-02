Europa sucht sein Eigengewicht - Versuch der Konsolidierung auf tieferem Niveau - Tages News werden wichtig!

Viren I– nur noch einen Steinwurf von der Schweiz entfernt. Todesfall in Como, 5 km vor Schweizergrenze. Bundesrat Berset mit lendenlahmen Statements. Was soll mit den 70 000 Grenzgängern geschehen? Einzige Weisheit vom Bundesrat: «Händewaschen und in den Ellbogen niessen»(was macht das eventuelle Virus dann dort?). Für Fachleute ist es klar, es geht nur noch kurze Zeit, bis der erste Fall die Schweiz erreicht!

Viren II – China: die Toten nähern sich 3000, die Angesteckten überspringen 80 000.

Viren III – Im Iran entwickelt sich ein weiteres Virus-Nest.

Wall Street – Dow Jones mit laufenden Verkaufswellen, Erholungsversuche versandeten gleich wieder.

Novartis – UBS geht auf 95 (89), gibt sich aber neutral.

Swiss Life – Merrill Lynch 485 (475) underperform.

Sika – CFRA 190 (175) halten.

Cembra Money Bank – Credit Suisse 128 (120) überdurchschnittlich.

Valiant Bank – Credit Suisse 101 (115) neutral.

Tecan – UBS 314 (286) kaufen.

Polyphor – UBS 6.75 (9.40) neutral.

UBS – bringt neues Privatkundenprogramm nach Erfolgen in themenorientiertem, nachhaltigen Investieren.

Bitcoin – 9520 (9673/9503).

Ferner Osten - Tokio minus 3,3pc (gegenüber Freitag, gestern Feiertag geschlossen), Hongkong plus 0,4pc, Schanghai minus 0,6pc, Seoul plus 1,2pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney minus 1,6pc, Dollar 0.9799, Euro 1.0631, CNY 7.0131, Gold 1635, Silber 18.30, Erdöl 56.91.

Vorbörse – freundlich, klar auf Konsolidierung eingestellt: ABB, Roche plus 0,7pc, Credit Suisse, Adecco und UBS plus 0,6pc, Novartis minus 0,5pc, Kudelski plus 0,7pc, SIG minus 1,5pc, Arbonia minus 2,5pc, Volatilität wird sehr hoch sein.

Tendenz - Footsie plus 48 Punkte, DAX plus 120 Punkte, CAC plus 41 Punkte. SMI vorbörslich plus 34 Punkte, Dow Jones Futures plus 238 Punkte.