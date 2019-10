Europas Börsen zum Start des 4.Q. klar im Aufschwung - Volatil wird es bleiben!

Credit Suisse – Spionage-Skandal: COO Pierre-Olivier Bouée und der Leiter der globalen Sicherheitsdienste treten per sofort zurück. Für Insider klare «Bauernopfer». Bank-Untersuchung zeigt, dass Chef Thiam von nichts wusste?! Selbstmord eines Mittelmannes verwirrt aber weiter. Bank selber spricht von grossem Reputationsschaden.

Wall Street – CH-Konjunktur – Das KOF Konjunkturbarometer fiel im September auf den tiefsten Stand seit 2015. Mit 93,2 Punkten ist es 2,3 Punkte tiefer als im August. «Die Konjunkturaussichten für die Schweiz bleiben auch zum Ende des Jahres 2019 eingetrübt.» Stabil blieben nur der private Konsum, die Auslandsnachfrage und das Baugewerbe.

China – 70-Jahr-Feier: massiv(st)e Militärparade, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Tenor der Reden: «keine Macht kann China aufhalten». Unruhen in Hongkong dauern an, senden Signale nach Peking, dass Studenten-Proteste ungebrochen bleiben.

Weisses Haus – Trump-Anwalt Rudy Giuliano von Demokraten gerichtlich vorgeladen worden.

Brexit – jetzt holt eine (weitere) Sex-and-Crime-Affäre Premierminister Johnson ein. Er soll als Stadtpräsident von London seine (damalige) Geliebte «finanziert» haben. Londons Boulevard-Presse im Hoch, Johnson-Sympathien im Tief.

Schwyzer Kantonalbank – Pensionskassen-Affäre : Präsident Kuno Kennel per sofort zurückgetreten. Vize Dr. Karl Roos übernimmt bis zur ordentlichen Erneuerungswahl.

Implenia – baut in Zug das höchste Holzhochhaus der Schweiz für die V-ZUG Immobilien AG – Bauvolumen über 100 Millionen Franken.

Swiss Re – JP Morgan bleibt bei übergewichten mit Kursziel 118.

Implenia – HSBC geht auf 36 (34) halten.

Ems Chemie – Research Partners 600 halten.

Aktien Eurozone – JP Morgan hebt das ganze Segment auf übergewichten. Senkt gleichzeitig US-Aktien auf neutral und sieht «No-Deal-Brexit» als klares Risiko!

Implenia – Kepler Cheuvreux bestätigt kaufen 38.50.

Roche GS – UBS bestätigt kaufen 300.

Novartis – UBS bestätigt neutral 90.

Bitcoin – 8392 (8782/8181).

Ferner Osten - Tokio plus 0,6pc, Hongkong geschlossen, Schanghai geschlossen, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,9pc, Sydney plus 0,8pc (RBA senkt Cash Rate heute früh um 25 Basispunkte auf 0,75pc) , Dollar 0.9996, Euro 1.0876, CNY 7.1483, Gold 1462, Silber 16.91, Erdöl 60.78.

Vorbörse – heute beginnt das 4. Q. 2019 – gute Stimmung, gesucht sind ABB, Adecco und Credit Suisse, unter Druck Geberit minus 0,5pc, alle anderen Titel freundlich gestellt, weiter volatil.

Tendenz - Footsie plus 7 Punkte, DAX plus 41 Punkte, CAC plus 14 Punkte. SMI vorbörslich plus 37 Punkte, Dow Jones Futures plus 111 Punkte.