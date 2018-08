FED bleibt standhaft - Börsen ziehen an!

FED-Chef Jerome Powell - bleibt dabei: US Wirtschaft läuft gut, bleibt bei anvisierten Zinserhöhungen in den nächsten Monaten. Börsen positiv!

NAFTA – beide Seiten zuversichtlich, dass noch in dieser Woche „Köpfe mit Nägeln“ gemacht werden?!

Tesla – Going Private von CEO Elon Musk widerrufen: Tesa bleibt eine „Public Company“.

US Indices – Standard & Poors will neuen Index schaffen: „Kommunikationsdienstleistungen“ soll der neue Ohrwurm heissen. So sollen Unternehmen wie Facebook und Netfix neu klassifiziert werden. Dabei sein werden (geplant)Twitter, Paypal, Facebook und Videospiel-Hersteller Electronic Arts. Voraussichtliche Einführung: 24. September. Der erweiterte Sektorindex wird künftig für ein Zehntel des S&P stehen. Bislang war der Index, der lediglich die Telekombranche abbildete, für weniger als zwei Prozent des Hauptindex verantwortlich.

Wall Street – CH-Aktien Freitagschluss: haussierend Swatch Group, Richemont, fester ABB, Logitech, Credit -Suisse, freundlich gestimmt für Adecco, Lonza, Nestle, Roche, UBS Group, Givaudan, Zurich, besser Novartis, LafargeHolcim, nachgebend Swiss Re, Julius Baer, Swisscom, schwächelnd Geberit.

Alpic – 1.Hj: starkes Europageschäft. Schweizer Stromgeschäft defizitär. Stabile Eigenkapitalquote 38,8 (38,9), Abspaltung Industriegeschäfte bringt 800 Millionen erhöhte Liquidität und wird Kerngeschäft verstärken. 2018 wird operativ aber unter Vorjahr liegen.

Novartis – „Kymriah“ (Zell-Therapie, Tisagenlecleucel) erhält Zulassung von der Europäischen Kommission!

Huber & Suhner –Research Partners geht auf 75 (65) kaufen.

Arbonia – Research Partners 15 (17) halten.

Sunrise – Goldman Sachs 107(100) kaufen.

U-Blox – UBS reduziert Kursziel stark auf 135 (160) mit direkter Verkaufsempfehlung., Notenstein senkt auf 185 (210) halten, Vontobel revidiert 182 von negativ auf halten.

EMS – Nachtrag zu 1.Hj-Ausweis: Nettogewinn um 13pc auf 260 Millionen Franken.

Türkei – heute Märkte nach einwöchiger Feiertags-Schliessung wieder offen. Händler melden vorbörslichen erneuerten Druck auf die türkische Lira. ¨

Bitcoin – 6714 Momentaufnahme.

Ferner Osten - Tokio plus 0,9pc, Hongkong plus 2,1pc, Schanghai plus 1,7pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney plus 0,4pc. Dollar 0.9841, Euro 1.1432, CNY 6.8183, Gold 1206, Silber 14.84, Erdöl 75.71.

Optionen/Vorbörse – Swiss Life, ABB- und UBS-Calls waren am Freitagabend gesucht: vorbörslich UBS, ABB und Adecco leicht gesucht, EMS plus 0,7pc!, alle Titel gut gehalten, volatiler Tagestrend angesagt!

Tendenz - Footsie – London geschlossen: „Bank Holiday“ (Footsie am Markt plus 5 Punkte).DAX plus 48 Punkte, CAC plus 29 Punkte. SMI vorbörslich plus 56 Punkte Dow Jones Futures plus 71 Punkte.