FED-Chef Powell-Erklärungen verwirren - Märkte sehr irritiert!

Schweizer Börsen – geschlossen, 1. August. Brexit – Johnson auf Goodwill-Tour in Schottland und Nord-Irland: eisiger Wind bläst ihm entgegen, da wird er sich noch auf einiges gefasst machen müssen. Sein Brecheisen-Brexit-Austrittskonzept ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Das weitere Abgleiten des britischen Pfunds spricht Bände. «Money talks and never lies» ist ein alter Wall Street-Song…