FED dominiert heute auch in Europa die Szene!

FED – Grundsatzrede FED-Präsident Jerome Powell um 16 Uhr Schweizer Zeit. Alles offen, wird er sich direkt gegen Trumps Einmischungen und persönliche Angriffe stellen? Interner Widerstand der FED-Board-Mitglieder gegen zu rasche Zinssenkungen formiert sich!

Wall Street – auch hier alle Augen nach Wyoming/Zentralbankertreffen in Jackson Hole. Grosse Nervosität zum Wochenende!

Brexit – über hundert Abgeordnete haben den britischen Premierminister aufgefordert, das Parlament sofort für Beratungen über den Brexit aus der Sommerpause zurückzurufen: «…unser Land steht am Rande einer Wirtschaftskrise, da wir auf einen Brexit ohne Abkommen zurasen!»

Brexit II - Johnson trifft sich am Sonntag mit Trump «zum Frühstück.» Da wird sicherlich stark quergeschossen! Trump gegen die EU, Johnson will weitere Verhandlungen erzwingen und gleichzeitig ein Handelsabkommen mit den USA «einfädeln». Eine «unheilige Allianz» nennen es Beobachter.

Bachem – 1.Hj: Umsatz und gewinn zweistellig im Plus. Rechnet mit sehr guten Resultaten fürs ganze Jahr.

Mobilezone – 1.Hj: Umsatz und Gewinn im ersten Hj. gesteigert.

U-blox – 1.Hj: markanter Gewinnrückgang! Passt Prognosen nach unten an.

ZKB – Zürcher Kantonalbank 1.Hj. tiefe Zinsen, weniger Gewinn. Reingewinn minus 4,8pc.

Kudelski – Research Partners geht auf CHF 4.00 zurück (4.80) mit Verkaufsempfehlung: sieht stärkeren Rückgang der Digital-TV-Erlöse, senkt EPS von 8 Dollarcents auf 6, und für 2020 von 62 auf 34 Cents.

Komax – Research Partners senkt stark auf 200 (240) mit Haltempfehlung.: Umsatz und Gewinne bleiben vorerst unter Druck.

UBS – Bank Lampe 16 (17) kaufen.

Schindler PS – Research Partners 220 (230) Sektorenkonform: 2.Q. enttäuschte, senkt Umsatz- und EBIT-Erwartungen für 2019 und 2020. Einziger Lichtblick: Auftragsbestand lässt steigende Margen vermuten.

Gurit – Research Partners geht auf 1400 (1300) kaufen!

Coltene – Credit Suisse reduziert Kursziel auf 85 (95) neutral.

Dorma+Kaba – Credit Suisse nimmt Kursziel leicht auf 830 (840) zurück, bleibt aber bei überdurchschnittlich.

Bitcoin – 10116 (10521/10034).

Ferner Osten - Tokio plus 0,4pc, Hongkong plus 0,6pc, Schanghai plus 0,4pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney plus 0,3pc, Dollar 0.9855, Euro 1.0903, CNY 7.08686! (12-Jahres-Tiefst, sollte Washington/Trump beunruhigen), Gold 1494, Silber 16.99, Erdöl 60.23.

Vorbörse – freundlicher Grundton, aber keine Begeisterung: ABB und UBS plus 0,5pc, Adecco und Credit Suisse plus 0,4pc, UBX gehämmert minus 9,7pc. Restliche Titel freundlich, aber abwartend, Wochenend-Volatilität wird heute besonders ausschlagen.

Tendenz - Footsie plus 42 Punkte, DAX plus 87 Punkte, CAC plus 33 Punkte. SMI vorbörslich plus 12 Punkte , Dow Jones Futures plus 115 Punkte.