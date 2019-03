FED-Meeting heute - keine Zinsschritte erwartet! Brexit-Sorgen dominieren.

USA/China – China widerruft einige Zusagen, da «Trump keine Anstalten macht, Sanktionen und Zölle aufzuheben.» Beginnt der Streit von Neuem? Die Börsen zeigen sich recht nervös!

Wall Street – befürchtet, der China-Streit könne wieder in den Vordergrund drängen mit entsprechendem Schlagabtausch!

Weisses Haus – Präsident Trump lobt Brasiliens Präsident bei seinem Staatsbesuch in Washington «über allen Klee». Sieht Brasilien als «grossen Verbündeten».

FED – heute reguläres Meeting. Profis erwarten keine Zinsänderungen.

Meyer Burger – holt CHF 15-Millionen-Auftrag in Asien!

Nestlé – Morgan Stanley geht auf 104 (96) übergewichten!

Kühne + Nagel – HSBC geht auf 147 (130) halten.

Panalpina – HSBC neu 180 halten.

Surveillance – Deutsche Bank geht auf 2720 (2640) kaufen.

Novartis – Kepler Cheuvreux erhöht auf 97 (94) kaufen!

Bitcoin – 3994 – 4638/3964.

Ferner Osten –Tokio plus 0,3pc, Hongkong minus 0,3pc, Schanghai minus 0,1pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney plus 0,2pc, Dollar 0.9995, Euro 1.1342, CNY 6.7116! Gold 1305, Silber 15.34, Erdöl 67.80.

Vorbörse – leichter gestellt ausser Novartis plus 0,3pc, Flughafen Zürich plus 2,4pc, Kühne & Nagel plus 1pc. Restliche Titel etwas leichter aber ohne grosses Geschäft. Alles auf Abwarten eingestellt. Wird weitere Volatilität während des Tages bringen.

Tendenz – Footsie minus 31 Punkte, DAX minus 79 Punkte, CAC minus 13 Punkte, SMI minus 31 Punkte, Dow Jones Futures plus 17 Punkte.