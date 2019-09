FED vorsichtig - will sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vergeben!

FED - Viertelprozent Zinssenkung wurde – so Insider – nicht einstimmig gefasst. Arg zerstritten: Sieben Mitglieder für, drei dagegen. Zwei sahen «keinen Grund für eine weitere Senkung der Zinsen.» Ein Mitglied (James Bullard) war gar für eine Reduktion um 0,5pc.

FED II – Chef Jerome Powell reagiert zurückhaltend, lässt sich nicht ins Bockshorn oder zu unüberlegten Schlüssen forcieren. «ich erwarte keine Rezession, aber weiter moderates Wirtschaftswachstum. Aber der Ausblick ist mit Risiken behaftet…»

FED III – Präsident Trump sofort mit Tweet: «Jay Powell und das FED versagen erneut. Keine Eier (No Balls), kein Verstand und keine Vision. Ein schrecklicher Kommunikator». Hier ist das Heu offensichtlich weiter nicht auf der gleichen Bühne.

Wall Street – alles wartete auf das schon lange Erwartete – jetzt übernimmt die Politik wieder: Iran, Saudi-Arabien, China, Brexit beschäftigen alle Händler und Anleger weiter. Stürmisches, politisches Wochenende?

Weisses Haus – Trump ernennt neuen Sicherheitsberater. Ein 100prozentiger Trump-Mann. Ein Schleudersitz-Job, er ist schon der dritte Sicherheitsbeauftragte in der kurzen Trump-Zeit!

Saudi-Arabien – Trump beauftragt Schatzamt, weitere verstärkte Sanktionen gegen den Iran. «Bald gibt es nichts mehr zu bestrafen» meint ein Londoner Broker am Telefon.

Israel – Wahlen eine komplette Patt-Situation.

Indien – verbietet landesweit den Verkauf und Gebrauch (!) von E-Zigaretten!

Clariant – das tut weh: SIX (Schweizer Börse) büsst Clariant wegen Verletzung der Ad hoc-Publizitäts-Vorschriften mit satten 750 000 Franken!

CH-Aussenhandel – August zweiter Dämpfer in Folge. Ausfuhren gegenüber Juli minus 4,3pc, «niveaumässig unter die 19-Milliarden-Franken-Marke» gefallen. Importe aber plus 3,4pc. Der Handelsbilanz verbleibt ein Ueberschuss von 1,2 Milliarden Franken.

Uhrenexporte August – noch unbereinigt 1,53 Milliarden Franken (nominal plus 1,5pc, real minus 5,2pc).

CH-Nationalbank – heute «Geldpolitische Lagebeurteilung». Grosses Fragezeichen: Negativzinsen.

CH-Aktienkonferenz in Zürich: 2. Tag.

Surveillance – Merrill Lynch senkt auf 2180 (2300) unterdurchschnittlich, ZKB bleibt bei marktgewichten.

Luxusgüterbranche – UBS senkt Sektor auf neutral, ist käufig in LVMH, Kering, Moncler, Hermes, Verkäufer in Richemont, Swatch, Todd’s.

Bitcoin – 9887 (10511/9586).

Ferner Osten - Tokio plus 0,4pc, Hongkong minus 1,0pc (HK Monetary Authority cuts Base Rate to 2.25pc), Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur plus 0,1pc, Sydney plus 0,5pc, Dollar 0.9962, Euro 1.0997, CNY 7.0967, Gold 1497., Silber 17.74, Erdöl 63.75.

Vorbörse – gut gehalten, Swatch und Richemont plus 0,9pc, restliche Titel alle gut oder freundlich, aber Volatilität bleibt erhalten.

Tendenz - Footsie minus 19 Punkte, DAX plus 2 Punkte, CAC plus 3 Punkte. SMI vorbörslich plus 7 Punkte, Dow Jones Futures minus 49 Punkte.